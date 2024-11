video suggerito

Testo e significato di Amore Disperato, Achille Lauro tra il nido e la fragilità di un rapporto Amore Disperato è il singolo di Achille Lauro, pubblicato lo scorso 20 settembre: la canzone ha collezionato 9 milioni di stream e si trova nella top 5 della Top 50 Italia di Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Achille Lauro, via Comunicato Stampa

Lo scorso 20 settembre, Achille Lauro ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Amore Disperato. La canzone, in poco più di un mese, ha collezionato 9 milioni di stream su Spotify, conquistando anche la top 5 della Top 50 Italia e rientrando nella Top 10 dei singoli più venduti, secondo la classifica FIMI, che ha certificato poche ore fa il disco d'oro. Il brano arriva dopo il tour estivo A Rave Before L'Iliade che ha accompagnato il cantante romano verso la stagione televisiva che lo vede protagonista come giudice di X Factor, ma soprattutto verso il doppio appuntamento del 4 e del 7 ottobre scorso, rispettivamente al Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma, dove ha portato il suo Ragazzi madre – L’Iliade Live. La canzone, scritta in collaborazione con Federica Abbate, Mark e Kremont, Leonardo Grilloti, Eugenio Maimone e Olly, in ascesa grazie al successo di Per due come noi e per l'album Tutta Vita, era stata presentata in anteprima sul palco del Suzuki Music Party, l'evento musicale condotto da Amadeus sul Nove. Qui il testo e il significato di Amore disperato.

Il testo di Amore disperato

Okay, ricordo quando al mattino non ci alzavamo

E fumare fino a mattina giù a Marechiaro

Non ricordo mai veramente come ho iniziato

Non si smette mai veramente quando iniziamo

Se la libertà è un errore d’adolescente

Amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere

Cos’è l’amore il nostro? Non sono solo parole

È un amore più in là, merceria di Piazza Sempione

Adesso dove vado?

Senza ma, senza se, senza te

Amore dispеrato

Lo sai meglio di me, che sеi meglio

Che non sono in grado

Che frase stupida

Ti chiedo scusa ma, lo sai

A volte è complicato

È inutile che ti difenda da me

E se passiamo un’altra notte

Tra far l’amore e fare a botte

Che differenza c’è?

Se siamo io e te

Non sono desideri, è la legge dell’attrazione

La vita, sì, è una foto, un disturbo dell’attenzione

E tu che ci sei stata, sei sempre come un’amica

Quella piccola casa, quel nido,

E poi sì, in quello scatto, un abbraccio senza colori

Quella canzone “Sempre e per sempre” di De Gregori

Cosa ne sanno gli altri di vivere come noi?

Davvero, sempre per sempre ovunque saremo

Adesso dove vado?

Senza ma, senza se, senza te

Amore disperato

Lo sai meglio di me, che sei meglio

Che non sono in grado

Che frase stupida

Ti chiedo scusa ma, lo sai

A volte è complicato

È inutile che ti difenda da me

E se passiamo un’altra notte

Tra far l’amore e fare a botte

Che differenza c’è?

Se siamo io e te

Sì, forse c’è cura o forse no

E bisogna perdere

E forse no, non ti ritroverò

Non mi hai mai chiesto

Forse un giorno, forse solo un giorno

Un fiore da prendere

Quel fiore, sì, un minuto a calpestarlo

Anni per crescere

Adesso dove vado?

Senza ma, senza se, senza te

Amore disperato

Lo sai meglio di me, che sei meglio

Che non sono in grado

Che frase stupida

Ti chiedo scusa ma, lo sai

A volte è complicato

Il significato di Amore Disperato

Amore Disperato è il singolo di Achille Lauro, prodotto da Danien, Gow Tribe e Itaca. La canzone, scritta in collaborazione con Federica Abbate, Mark e Kremont, Leonardo Grilloti, Eugenio Maimone e Olly, evoca una storia personale del cantante, come ha svelato nel post su Instagram di presentazione: "È un brano a cui tengo molto perché racconto una storia vera nata ai confini del raccordo anulare di Roma, in Via Tina Pica". Proprio l'indicazione di Via Tina Pica è diventata la copertina del singolo, mentre all'interno ci sono continui riferimenti anche alla cinematografia che ha come sfondo la capitale. Infatti, è anche il luogo simbolo di Pane, amore e fantasia, il film del regista Luigi Comencini che vedeva comre protagonisti Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. Nel testo, è possibile osservare la continua riflessione dell'autore sulla fragilità di un rapporto, che da un lato diventa nido quando canta: "E tu che ci sei stata, sei sempre come un’amica, uella piccola casa, quel nido". Dall'altro lato, viene evidenziata la facilità nel calpestare "anni per crescere", un'amara riflessione che sembra appartenere più a un rapporto fugace che a una relazione matura. Nella canzone viene citata anche Sempre per sempre di Francesco De Gregori, che i due protagonisti si dedicano.