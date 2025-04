Testo e significato di Amor, la canzone di Achille Lauro è una dedica alla sua Roma

video suggerito

Achille Lauro ha pubblicato il suo ultimo album Comuni mortali, da cui ha estratto il nuovo singolo, Amor. La canzone è una dedica a Roma e già un piccolo cult tra i suoi fan, che l'hanno potuta cantare a squarciagola durante il concerto improvvisato che il cantautore ha tenuto a Roma, sulla gradinata di Piazza di Spagna: per l'occasione Laura l'ha cantata due volte, come talvolta si usa fare per le proprie hit. Questa è chiaramente una delle canzoni destinata a rimanere tra le più conosciute del catalogo del cantautore romano che si sta avvicinando sempre di più alla scuola cantautorale romana, una canzone d'amore anomala, come ha spiegato lui stesso in un incontro coi giornalisti. Amor arriva come singolo dopo il successo di Amore disperato e di Incoscienti giovani, la canzone che ha portato all'ultimo Festival di Sanremo.

Testo di "AMOR"

Stanotte è per te

E se non tornerò domani è lo stesso

Se butterò la vita nel cesso

Vai avanti, smettila, non piangere

Anche se la vita è questo

E se rimarrà solo un biglietto

Tutto quello che ho fatto l'ho scelto

E stanotte, sì, lo rifarei

Per te che mi fai sempre quell'effetto della prima sera

Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso

Questa notte è l'ultima per noi

Qui sotto un cielo immenso

Sarebbe facile amare se conoscessi la cura

Abbracciami Roma, prima di addormentarci stasera

Vabbè, fa lo stesso

Non cambierò la vita che ho scelto

Non rinuncerò a portarti a Trastevere all'alba e fa' na serenata

E stanotte è per te

Per te che poi mi aspetti lo stesso

A te che trovi sempre un momento

Se ti mancherà dirmi: "Torna presto, amor"

Me so' fatto grande

Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso

Questa notte è l'ultima per noi

Qui sotto un cielo immenso

Sarebbe facile amare se conoscessi la cura

Abbracciami Roma, prima di addormentarci stasera

Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo

Ma che resterà di me se non verrò da te

Quando non c'è più nessuno

Quando non avrò più un posto per addormentarmi al sicuro

Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso

Questa notte è l'ultima per noi

Qui sotto un cielo immenso

Sarebbe facile amare se conoscessi la cura

Abbracciami ancora, Roma

Prima di addormentarci stasera

Il significato di Amor, dedica di Lauro a Roma

È stato lo stesso Lauro a spiegare il significato di una canzone che ha tanti rimandi a Roma, da Trastevere a quel "Questa notte è l'ultima per noi" che ricorda "Questa notte è unica per noi" di Notte prima degli esami, ma soprattutto la frase simbolo del brano, ovvero "Abbracciami Roma, prima di addormentarci stasera". "Credo che Amor sia una canzone molto interessante per il mio percorso perché prima di tutto è una dedica a Roma vista come una donna, ma è anche una dedica a qualcuno che ami: quando scrivi una canzone dedicata c'è sempre comunque una musa dietro". Lauro ha continuato dicendo che questa canzone "se la possono dedicare i grandi amori iniziati. Credo che sia uno di quei momenti in cui mi sento nel posto giusto nel momento giusto"