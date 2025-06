Ultimo ospite di Ed Sheeran allo stadio Olimpico di Roma, i due cantano insieme “Perfect” Ultimo ospite a sorpresa del concerto romano di Ed Sheeran, unica tappa italiana del suo tour. I due artisti hanno cantato assieme la più celebre ballad dell’artista britannico, “Perfect”, con Ultimo che ha accompagnato Sheeran al piano e ha cantato un pezzo di strofa in italiano. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Andrea Parrella

192 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per i fan di Ed Sheeran presenti allo stadio Olimpico è stato un momento di delirio quello in cui sul palco, durante il concerto dell'artista britannico, è salito anche Ultimo. Un boato assordante, quello che ha accolto il cantante romano sul palco, con le circa 80mila persone entusiaste.

L'esibizione di Ultimo e Ed Sheeran allo stadio Olimpico di Roma

Il cantautore romano è stato ospite speciale dell’unica tappa italiana del “Mathematics European Tour 2025” (che ha preso il via nel 2022), regalando un duetto con Sheeran sulle note di Perfect. Niccolò al pianoforte ha accompagnato Sheeran nella sua ballad più famosa, cantando anche strofe cantate in italiano di Piccola stella. !È un onore avere qui con me un amico e un grande artista", così Sheeran ha presentato Ultimo, poco prima del finale di uno show completamente sold out.

L'unica tappa italiana del tour di Ed Sheeran

Un tour differente, quello di Sheeran, perché l'artista per la prima volta è stato accompagnato sul palco da una band, mentre in passato aveva dato vita a uno spettacolo in cui era il solo a esibirsi con il supporto di un complesso sistema di loop station. Al centro, tuttavia, c'era sempre lui.

Ed Sheeran e il video con Alfa

Ultimo non è stato il solo artista italiano con cui Sheeran ha duettato per lanciare l'unica tappa italiana del suo tour. Online circola anche un video in cui Sheeran canta The A Team per le strade di Roma insieme ad Alfa, regalando ai fan un altro momento magico e inaspettato. Tanti gli aneddoti raccontati durante il concerto da Sheeran tra una canzone e l'altra, uno legato proprio al pezzo intonato insieme ad Alfa nel video pubblicato dal cantante sui social. Della canzone Sheeran ha detto: "La intonavo nei pub quando tutti mi ignoravano. Ora la canto allo stadio Olimpico davanti a ottantamila persone".