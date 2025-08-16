Testo e significato di Halo, Samurai Jay è il tormentone a sorpresa del 2025

L’ultima canzone del rapper napoletano Samurai Jay, Halo, è uno dei tormentoni inaspettati del 2025 grazie anche alla spinta di TikTok. Ecco testo e significato della canzone.

Samurai Jay

Samurai Jay è un nome conosciuto per chi frequenta il mondo del rap, e soprattutto per chi ama la fucina di talenti napoletani. Da anni è uno degli artisti più conosciuti del rapgame partenopeo eppure quest'anno è riuscito a scavallare e portare la sua canzone anche al di fuori di certi confini. Si chiama Halo la sua ultima canzone, quella che lo ha portato a diventare uno degli artisti con la canzone candidata a tormentone 2025, un successo arrivato grazie soprattutto alla potenza virale che la canzone ha ottenuto grazie a TikTok, finendo in testa alla Viral 50 Italia.

Il testo di Halo di Samurai Jay

Baby, sei tu che non mi manchi

NoNo Salamanca did

Io te lo giuro

Per te avrei fatto a pugni con il mondo intero

Ma è solo fumo, uh-ah

Il ricordo di noi, noi, noi, noi, noi

È tutto sbagliato

Sta andando tutto al contrario

Di come l'ho immaginato

Non si può amare a metà

Io non sono in grado

Di fare finta è peccato

Vivere di bugie se

È un altra la verità

Mi cerchi ancora giorno e notte, pronto, halo (Halo, halo)

Mille messaggi, mille chiamate sull'iPhone

Prima morivo per te, mo non ti richiamo

Sorry, sono occupato

Forse no, non ti è chiaro, chiaro, chiaro, chiaro

Baby, sei tu che non mi manchi

È inutile che cerchi

Sensazioni negli altri

Non siamo uguali

Baby, ora che siamo distanti

Due pianeti diversi

Sconosciuti e contenti

Voglio restare

Solo, solo, solo, solo, solo, solo

(Ah ah ah ah)

Giuro, giuro, giuro, giuro, giuro, giuro

Mai più nessuno

Ora devo fare sul serio

Se non ci credo

Io per primo

Cho lo fara per me?

Adrenalina, tolgo il piede dal freno

Chi si ferma perde, si sa

Non è una novità

La vita è amara

L'unica arma a volte è la calma

Il tempo passa, cambia le cose

Ritornerà il sole pure quando piove

Please, la vita è una, mamì

Yo quiero viverla así

Quello che cercavi te

Non è love

Era un film

Doveva andare così

Tutto passa in un momento

E non posso più guardare indietro, no, no

Baby, sei tu che non mi manchi

È inutile che cerchi

Sensazioni negli altri

Non siamo uguali

Baby, ora che siamo distanti

Due pianeti diversi

Sconosciuti e contenti

Voglio restare

Solo solo solo solo solo solo

(Ah ah ah ah)

Giuro giuro giuro giuro giuro giuro

Mai più nessuno

Solo, solo, solo, solo, solo, solo

(Ah ah ah ah)

Giuro, giuro, giuro, giuro, giuro, giuro

(Ah ah ah ah)

Il significato di Halo

Prodotto da Vito Salamanca, Samurai Jay sceglie un brano uptempo dal sapore latino che è diventato in brevissimo tempo un vero e proprio tormentone e infatti p impossibile non muovere la testa quando canta: "È tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l’ho immaginato, non si può amare a metà". La canzone parla di una relazione finita e delle sensazioni che sente il protagonista ("Il ricordo di noi, noi, noi, noi, noi è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l'ho immaginato") fino al bridge in cui Samurai canta come bisogna andare avanti "Quello che cercavi te non è love, era un film, doveva andare così. Tutto passa in un momento e non posso più guardare indietro"