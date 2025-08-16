Testo e significato di Halo, Samurai Jay è il tormentone a sorpresa del 2025
Samurai Jay è un nome conosciuto per chi frequenta il mondo del rap, e soprattutto per chi ama la fucina di talenti napoletani. Da anni è uno degli artisti più conosciuti del rapgame partenopeo eppure quest'anno è riuscito a scavallare e portare la sua canzone anche al di fuori di certi confini. Si chiama Halo la sua ultima canzone, quella che lo ha portato a diventare uno degli artisti con la canzone candidata a tormentone 2025, un successo arrivato grazie soprattutto alla potenza virale che la canzone ha ottenuto grazie a TikTok, finendo in testa alla Viral 50 Italia.
Il testo di Halo di Samurai Jay
Baby, sei tu che non mi manchi
NoNo Salamanca did
Io te lo giuro
Per te avrei fatto a pugni con il mondo intero
Ma è solo fumo, uh-ah
Il ricordo di noi, noi, noi, noi, noi
È tutto sbagliato
Sta andando tutto al contrario
Di come l'ho immaginato
Non si può amare a metà
Io non sono in grado
Di fare finta è peccato
Vivere di bugie se
È un altra la verità
Mi cerchi ancora giorno e notte, pronto, halo (Halo, halo)
Mille messaggi, mille chiamate sull'iPhone
Prima morivo per te, mo non ti richiamo
Sorry, sono occupato
Forse no, non ti è chiaro, chiaro, chiaro, chiaro
Baby, sei tu che non mi manchi
È inutile che cerchi
Sensazioni negli altri
Non siamo uguali
Baby, ora che siamo distanti
Due pianeti diversi
Sconosciuti e contenti
Voglio restare
Solo, solo, solo, solo, solo, solo
(Ah ah ah ah)
Giuro, giuro, giuro, giuro, giuro, giuro
Mai più nessuno
Ora devo fare sul serio
Se non ci credo
Io per primo
Cho lo fara per me?
Adrenalina, tolgo il piede dal freno
Chi si ferma perde, si sa
Non è una novità
La vita è amara
L'unica arma a volte è la calma
Il tempo passa, cambia le cose
Ritornerà il sole pure quando piove
Please, la vita è una, mamì
Yo quiero viverla así
Quello che cercavi te
Non è love
Era un film
Doveva andare così
Tutto passa in un momento
E non posso più guardare indietro, no, no
Baby, sei tu che non mi manchi
È inutile che cerchi
Sensazioni negli altri
Non siamo uguali
Baby, ora che siamo distanti
Due pianeti diversi
Sconosciuti e contenti
Voglio restare
Solo solo solo solo solo solo
(Ah ah ah ah)
Giuro giuro giuro giuro giuro giuro
Mai più nessuno
Solo, solo, solo, solo, solo, solo
(Ah ah ah ah)
Giuro, giuro, giuro, giuro, giuro, giuro
(Ah ah ah ah)
Il significato di Halo
Prodotto da Vito Salamanca, Samurai Jay sceglie un brano uptempo dal sapore latino che è diventato in brevissimo tempo un vero e proprio tormentone e infatti p impossibile non muovere la testa quando canta: "È tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l’ho immaginato, non si può amare a metà". La canzone parla di una relazione finita e delle sensazioni che sente il protagonista ("Il ricordo di noi, noi, noi, noi, noi è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l'ho immaginato") fino al bridge in cui Samurai canta come bisogna andare avanti "Quello che cercavi te non è love, era un film, doveva andare così. Tutto passa in un momento e non posso più guardare indietro"