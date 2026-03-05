Classifica Sanremo 2026 su Spotify, Sal Da Vinci fuori dal podio, Ditonellapiaga vola: il crollo rispetto al 2025

I brani di Sanremo 2026 sono stati pubblicati da una settimana ed è già possibile definire i primi confronti tra le due edizioni condotte da Carlo Conti. Ditonellapiaga guadagna molto negli ascoltatori mensili, Samurai Jay ha la canzone più ascoltata.

Sayf, Sal Da Vinci e Samurai Jay, Sanremo 2026

Lo scorso martedì 25 febbraio sono state pubblicate su Spotify le canzoni del Festival di Sanremo 2026. A una settimana di distanza, è interessante osservare come le dinamiche del Festival di Sanremo 2026, che ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con "Per sempre sì", non abbiano pienamente rispettato le proiezioni in streaming dei brani. Ma non solo: possiamo anche notare come l'edizione 2025, di cui sono stati rilevati i dati del 19 febbraio (una settimana esatta dalla pubblicazione dei singoli su Spotify), abbia avuto una parabola completamente diversa. Infine, potremmo osservare chi ha guadagnato più posizioni nelle classifiche degli ascoltatori mensili e soprattutto chi è riuscito, grazie al Festival, ad avvicinare il pubblico alla propria discografia. Ma andiamo per gradi.

La classifica attuale del Festival di Sanremo 2026, a 7 giorni dalla pubblicazione dei brani su Spotify, vede ancora in testa Samurai Jay con "Ossessione" con 6,35 milioni di stream. L'autore di Mugnano, inversamente alla 17ª posizione finale al Festival, sta continuando a crescere, e non è il solo. Il podio viene completato da "Tu mi piaci tanto" di Sayf e "Che fastidio!" di Ditonellapiaga, che aderisce completamente alla classifica finale di Sanremo 2026. Fuori dal podio invece il vincitore del Festival, Sal Da Vinci, che si attesta a 5,16 milioni di ascolti con "Per sempre sì", seguito da Fedez e Marco Masini con "Male necessario" a 4,78 milioni. Il volume complessivo generato dall’intera Top 30 di Sanremo 2026 si attesta attualmente a 88,19 milioni di stream. Un dato che è sintomo del grande interesse rispetto al Festival, ma che è in netta perdita nel confronto con l'edizione precedente.

Top 10 Sanremo 2026 Spotify a una settimana dalla pubblicazione

La distanza tra Sanremo 2026 e Sanremo 2025 a una settimana dalla pubblicazione

Alla data del 19 febbraio 2025, esattamente una settimana dopo la pubblicazione dei brani, veniva certificato un volume pari a 130 milioni di ascolti complessivi. Il confronto matematico evidenzia una flessione del 32,16%, traducibile in una perdita netta di 41,80 milioni di riproduzioni. E la distanza è possibile già notarla in testa alla classifica, con "Balorda Nostalgia" di Olly che aveva guadagnato 14,77 milioni di streaming su Spotify, seguito da "Battito" di Fedez a 11,31 milioni e "La cura per me" di Giorgia a 7,84 milioni. Avrebbero chiuso la top 5 "Incoscienti giovani" di Achille Lauro e "Damme na mano" di Tony Effe. A sottolineare, ancora di più la distanza tra le due edizioni del Festival c'è proprio il divario di oltre 21 milioni nella top 5 (48,89 nel 2025, 27,50 nel 2026), che si delinea così.

Top 5 Sanremo 2025 Spotify, a una settimana dalla pubblicazione

Olly – Balorda nostalgia: 14,77 milioni Fedez – Battito: 11,31 milioni Giorgia – La cura per me: 7,84 milioni Achille Lauro- Incoscienti Giovani: 7,81 milioni Tony Effe – Damme ‘na mano: 7,16 milioni

Come cambiano gli ascoltatori mensili e il trio Sayf, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga

Ritornando all'edizione 2026, è possibile osservare anche come il Festival di Sanremo abbia influito sul pubblico, rilevabile tramite gli ascoltatori mensili, che si è avvicinato ai concorrenti. La top 5 attuale vede ancora Luchè in testa alla classifica con 4,09 milioni (partito con 3,10), mentre dietro di lui ci sono Fedez con 3,89 milioni (partito da 2,42) e Tommaso Paradiso con 3,16 milioni (partito da 2,05). A chiudere la classifica ci sono Sayf e Sal Da Vinci con 3,02 e 2,88 milioni (rispettivamente partiti da 1,08 e 0,95). I due si classificano in seconda e terza posizione tra i concorrenti di Sanremo ad aver accresciuto la propria fanbase con nuovi ascoltatori, ma in vetta c'è proprio Ditonellapiaga. La cantante ricuce il podio sanremese, prendendosi la prima posizione nella crescita dei propri ascoltatori con un +1,94 milioni. Questo dato è estratto dalla rilevazione iniziale che la vedeva con 289mila ascoltatori mensili, mentre oggi ne conta 2,23 milioni.

Le sorprese Maria Antonietta, Colombre e Bambole di Pezza negli ascoltatori mensili su Spotify

L'impatto appare più evidente anche per chi arrivava al Festival di Sanremo con un seguito minore sulla piattaforma. Maria Antonietta e Colombre, che hanno partecipato con "La felicità e basta", si prendono le prime posizioni del podio per la crescita esponenziale dei propri ascoltatori mensili: +2525% per Maria Antonietta, che passa da oltre 34mila fan sulla piattaforma agli attuali 910.22, mentre Colombre segna un +2158%, da una base di 40mila ascoltatori fino agli attuali 916.65. C'è anche chi, come le Bambole di Pezza, non era nemmeno vicina alle centinaia di migliaia di ascoltatori mensili pre-Sanremo (poco più di 61mila), mentre oggi conta sul proprio profilo Spotify un pubblico di 1,25 milioni.