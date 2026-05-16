Sal Da Vinci sale nei pronostici per Eurovision 2026, ma è lontano dal podio: il televoto finale può aiutarlo

Sal Da Vinci a Eurovision 2026 – ph Christian Bruna:Getty Images

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Sal Da Vinci ha conquistato una posizione nei pronostici per la vittoria finale di Eurovision 2026. La settimana scorsa, infatti, il cantante italiano, che rappresenterà l'Italia con "Per sempre sì" esibendosi come 22esimo, era nono, quindi dentro la top 10, ma lontano dal podio. Eppure sette giorni sono tanti, soprattutto dal momento che si sono svolte le due semifinali ed è stato definito l'ordine di esibizione per la finale di sabato 16 maggio. E "Per sempre sì" ha avuto un incremento negli streaming immediatamente dopo la sua esibizione nella prima semifinale, quella in cui ha ufficialmente svelato la coreografia con il matrimonio sul palco, con protagonisti i suoi ballerini: Marcello e Mommo Sacchetta, Francesca Tocca, Mirko Mosca e Jhon Cruz.

Oggi Sal Da Vinci è in ottava posizione, ne ha conquistata una in più, quindi, spinto anche dall'enorme amore che il pubblico di Eurovision ha avuto per lui e la sua esibizione. Quella del rappresentante italiano, infatti, è stata l’esibizione più vista sulla pagina Instagram di Eurovision e risulta quella con più visualizzazioni in assoluto (ovviamente le canzoni della seconda semifinale sono state caricate con due giorni di ritardo). Il cantante italiano si dice contento dell'amore del pubblico internazionale, ma sarà solo la finale di stasera a regalare qualche certezza sui numeri e sulla posizione finale del vincitore del Festival di Sanremo. Gli ultimi ad aver vinto l'Eurovision per l'Italia sono stati i Maneskin con "Zitti e buoni" nel 2021.

La Finlandia resta la favorita per la vittoria finale grazie alla violinista Linda Lampenius e a Pete Parkkonen che si esibiscono con "Liekinheitin", seguiti dall'Australia di Delta Goodrem con "Eclipse" che sale di due posti e si prende il posto a discapito della Grecia di Akylas e la sua "Ferto" che scende di un posto e scivola in terza posizione. Davanti all'Italia, secondo i bookmakers, ci sono ancora Israele con Noam Bettan, la Romania con Alexandra Căpitănescu, la Danimarca con Søren Torpegaard Lund e la bulgara DARA. L'ordine di uscita di stasera vedrà Sal Da Vinci esibirsi come 22esimo, quindi nella parte finale, una posizione favorevole.