Trigno in lacrime riabbraccia i genitori ad Amici 24, la mamma parla della fidanzata Chiara: “Mi piace tanto”

A cura di Elisabetta Murina

Sorprese in studio per Trigno a un passo dalla finale di Amici 24, che si disputerà domenica 18 maggio. Come si è visto nel daytime del 14 maggio, il cantante ha riabbracciato i genitori dopo mesi di lontananza ed è scoppiato a piangere per l'emozione. La madre ha anche ‘approvato' la sua storia d'amore con la ballerina Chiara Bacci, nata nella scuola.

Trigno ricorda il periodo in cui giocava a calcio

Trigno è entrato nello studio di Amici 24 e ha ricevuto alcune sorprese, come un paio di scarpe da calcio, che risalgono al periodo in cui giocava a calcio ma poi è stato costretto a smettere a causa di un infortunio. Il cantante ha ricordato quel periodo spiegando: "Mio padre mi ha sempre detto che i primi minuti li giocavo male, a ogni partita dovevo prendere le misure giuste. Anche qua, molti anno dopo, ho sbagliato un pò' di tiri. Devo prendere le misure con questo posto, con me stesso, i miei compagni e la mia prof. I secondi tempi andavano sempre bene e anche qua è stato così".

L'incontro con i genitori e le parole della mamma sulla fidanzata

Dopo aver lasciato le scarpette da calcio, Trigno ha ricevuto altre sorprese nello studio di Amici 24, che domenica 18 maggio ospiterà la finale di questa edizione: un pianoforte e l'ingresso in studio dei suoi genitori, che non vedeva da mesi. Il cantante si è emozionato ed è scoppiato a piangere, mente suo padre scherzava: "Non hai mai pianto e lo fai ora?". La madre lo ha abbracciato, dicendogli di essere molto orgogliosa: "Sei stato molto bravo, sono contento". Poi ha citato anche la fidanzata del figlio, Chiara, conosciuta della scuola: "Anche quella ragazza là, mi piace tanto". Non ha fatto espressamente il nome, ma il riferimento è subito apparso evidente, visto anche il sorriso apparso sul volto del finalista.

