Chi è Chiara Bacci, ballerina e concorrente in gara al serale di Amici 2025

Chiara Bacci, classe 2003, è una delle ballerine del talent di Amici24. La ragazza è nella squadra di Alessandro Celentano e Rudy Zerbi.

Chiara Bacci è una delle ballerine (stile preferito danza classica) in gara ad Amici24 nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La 22enne, originaria di Firenze, ha studiato alla Scala di Milano. Nel corso del talent si è legata sentimentalmente al cantante TrigNo.

Chi è Chiara Bacci, dalla Scala di Milano ad Amici 2025

Chiara Bacci è nata a Firenze nel 2002. L'amore per la danza l'accompagna da quando è bambina, decisa a seguire le orme di sua madre, insegnante di danza classica. Ha vissuto lontana da casa per continuare a inseguire il sogno di ballare. A 15 anni è entrata nella prestigiosa scuola del Teatro alla Scala di Milano, dove si è diplomata. Negli anni successivi ha partecipato a diverse esperienze in giro per il mondo, ma nella scuola di Amici ha rivelato di non essere mai riuscita a fare della sua passione un lavoro, tanto che per sostenere la sua famiglia è stata anche una cameriera.

Chiara Bacci su Instagram

La storia d'amore con TrigNo nella scuola

La storia d'amore tra Chiara Bacci e TrigNo è iniziata con un bacio in Casetta. Da quel momento i due sono stati sempre più vicini, tanto da suscitare la gelosia della ex fidanzata del cantante. Ege Senni Monaco, in un post condiviso su Instagram, ha usato parole forti nei confronti di entrambi:

Chiara una grandissima zoc**a che nonostante sapesse di avere davanti a sè un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande coglione come la maggior parte degli uomini. Non sono stupita.

Il percorso ad Amici, l'infortunio e l'ingresso al Serale

Nel corso all'interno del talenti di Maria De Filippi, Chiara Bacci ha subito un infortunio che l'ha costretta a rimanere ferma per un mese. La prof Alessandra Celentano l'ha spesso spronata a dare di più:

C'è tanto da fare da questo punto di vista, perché se no non ti evolvi Chiara, rimarrai sempre la solita bellissima, dotatissima, che finché fai delle cose eteree va benissimo, ma pur potendo essere versatile non lo sarai mai, perché rimani piatta, bisogna fare uno switch adesso. Mi raccomando.