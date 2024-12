video suggerito

Amici 24, la maestra Celentano sprona Chiara: "Devi evolverti o resterai piatta" e lei va in crisi Dopo una lezione particolarmente intensa con la maestra Celentano che ha cercato di spronare la sua allieva ad essere più energica, Chiara attraversa un momento di crisi.

A cura di Ilaria Costabile

Le lezioni nella scuola di Amici continuano e i professori, appena ne hanno la possibilità, provano a spronare il più possibile i loro allievi, soprattutto quando sanno che possono ottenere risultati soddisfacenti. È il caso di Chiara che, dopo una lezione piuttosto faticosa con la maestra Celentano, si sente piuttosto avvilita.

La maestra Celentano sprona Chiara

La ballerina, di cui la maestra ha sempre elogiato le doti, deve portare una coreografia in cui è richiesta un'intensità diversa dal solito ed è proprio su questo punto che Celentano cerca di far aprire gli occhi alla sua allieva: "Usa quei piedi usali, ce li hai, sono stupendi, grinta, energia, pavimento, dinamica, senti sta cavolo di pancia, di stomaco" dice ancor prima di vederla ballare. Parte la musica e ad ogni passo di Chiara, Celentano prova ad incitarla: "Vai, vai, adesso vai". Finita la coreografia, la maestra prende la parola e pur apprezzando la performance non esita a manifestare qualche perplessità:

C'è tanto da fare da questo punto di vista, perché se no non ti evolvi Chiara, rimarrai sempre la solita bellissima, dotatissima, che finché fai delle cose eteree va benissimo, ma pur potendo essere versatile non lo sarai mai, perché rimani piatta, bisogna fare uno switch adesso. Mi raccomando.

Chiara va in crisi e si confida con Teodora e Daniele

Dopo la lezione particolarmente intensa, Chiara torna in casetta e parla con i suoi amici, Teodora e Daniele, confidando, non senza qualche lacrima, di non sentirsi capace di accogliere quello che la maestra le ha chiesto di fare. La ballerina, quindi, dice:

Mi sono impegnata in quest'ora, ma faccio fatica, faccio tanta fatica. Lo noto anche nei miei movimenti normali, sono una persona che anche se è molto cazzuta nella vita, però nei gesti, nel come mi pongo sono molto tranquilla e questa cosa si riversa nella danza ovviamente. Faccio fatica ad essere una persona, un'artista energica, con carisma, non mi sento carismatica.

Interviene Teodora per confortarla che dice: "Carismatica lo sei, il carisma non ha nulla a che vedere con l'energia, ha a che vedere con l'artisticità che hai dentro, con la personalità, il carattere, ma l'energia si lavora, è la dinamica del corpo". Chiara, allora, continua: "Mi ci metterò al 100%, lo voglio fare, però sono 12 anni che ballo così è impegnativo e lo voglio fare".