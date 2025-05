video suggerito

Il padre di Antonia canta per lei ad Amici 24, la cantante lo abbraccia in lacrime: “Hai sbagliato l’attacco” A un passo dalla finale di Amici 24, Antonia ha ricevuto una sorpresa da parte dei genitori e ha potuto riabbracciarli dopo mesi di lontananza. Il padre ha cantanti per lei un canzone visibilmente emozionato: “Non mi ricordavo le parole, ho sbagliato l’attacco?”. “Sì”, ha risposto la finalista ancora commossa. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano le sorprese per i finalisti di Amici 24. Dopo Trigno e Daniele, è arrivato il turno di Francesco e Antonia. Entrambi hanno riabbracciato le rispettive famiglie e ripercorso alcuni momenti della loro infanzia, che li hanno portati a inseguire il loro sogno.

Il passato di Antonia: la passione per il canto e il karaoke in cameretta

Così come gli altri finalisti, anche Antonia è stata chiamata in studio con una scusa. Una volta arrivata, ha trovato una scrivania che replica quella della cameretta di casa, dove è cresciuta e dove tornerà una volta finito Amici. Tra gli oggetti presenti, un piccolo specchietto: "Usavo lo specchietto come microfono. Poi sul cuscino c'è il mio idolo, Ariana Grande". La cantante ha spiegato: "Mi ricorda da dove tutto è partito, l‘inizio del mio sogno, il posto in cui mi rifugiavo quando le cose non andavano bene ma anche quando lo facevano. Mettevo il karaoke e cantavo, il volume era sempre al massimo". Poi ha aggiunto: "La felicità di fare quello che vuoi senza che nessuno ti ascolti. Faccio l'errore di rifugiarmi nel mio passato, ho una paura incombente del futuro".

L'incontro con i genitori: "Arrivi al cuore delle persone quando canti"

Antonia ha anche sentito in studio la voce del padre che cantava una delle loro canzoni, poi il led wall si è aperto e lui è comparso in studio. La cantante è scoppiata a piangere e l'ha abbracciato. "Cosa mi fai fare? Mi vergogno. Brava", ha detto commosso. Poco dopo li ha raggiunti anche la madre e insieme si sono stretti in un abbraccio di famiglia dopo mesi di lontananza. "Entro in cameretta e mi sembra di vederti. È tanto il desiderio di vederti qui e di riportarti lì. Te l o meriti", le ha detto. "Ho sbagliato l'attacco?", ha chiesto ad Antonia il padre. "Sì", ha risposto lei. "Non mi ricordavo nemmeno più le parole qua dietro", ha detto scherzando.