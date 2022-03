Amici, LDA e Calma insultano La Paranza di Daniele Silvestri: “Fa schifo”, Rudy Zerbi: “Ignoranti”

C'è tensione ad Amici 2022. LDA e Calma, infatti, sono sembrati quasi offesi all'idea che Rudy Zerbi abbia chiesto loro di cantare il brano La Paranza di Daniele Silvestri. Il figlio di Gigi D'Alessio si è opposto con forza: "Cioè dobbiamo fare questa? Io mi oppongo. Ma che è? Io questa cosa non la canto". E Calma gli ha fatto eco:

LDA ha continuato a esprimere la sua indignazione: "A me sarebbe andato bene anche il reggaeton, ma almeno parlava di qualcosa. Con tutto il rispetto per Daniele Silvestri". E ha continuato, proponendo di vestirsi da papere:

"Vestiamoci da papere e andiamo sul palco vestiti così. Io resto allibito. Io non sto qua con gli scemi, contro non ho gli scemi. Perché devo sfigurare con gli altri. È uno scherzo, non può essere vero. Non ho mai visto al serale una roba del genere. Non può essere possibile. Penso che questo pezzo faccia schifo. Ha credibilità se lo fa lui che è l'artista, ma io non lo faccio. A tutto c'è un limite. La paranza è una danza che si balla con la panza, qui si parla del mio futuro. A costo di dare il punto agli altri, io questo pezzo non lo canto. Ma dai".

Rudy Zerbi ha convocato LDA e Calma, ha fatto vedere loro i premi ricevuti dal brano La Paranza e come sia stato elogiato anche dalla critica per l'acume con cui faceva riferimenti all'attualità e alla cronaca nera. Quindi ha fatto un intervento durissimo contro i due allievi:

"Chi si deve vergognare siete voi, dell'ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, della supponenza con la quale parlate di cose che non sapete neanche cosa siano, della strafottenza con la quale vi rivolgete a un artista come Daniele Silvestri. Voi lo sapete che in quella canzone si parla di mafia, di Cosa Nostra? No perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti e fate una figura terribile. Io mi vergognerei. Non sapete neanche di cosa parlate, non sapete da dove nasca una canzone, non sapete chi sia Daniele Silvestri. Siete cascati male. Il discografico di quel pezzo ero io, il contratto per quel pezzo l'ho fatto io. Insieme a lui ho raccontato e promosso quella canzone. LDA se non riesci a cantare una canzone del genere hai sbagliato mestiere".