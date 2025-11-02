Rudy Zerbi chiede l’eliminazione di Opi ad Amici, l’allievo risponde a tono: “Mai un commento costruttivo da lei”

Nella puntata di Amici oggi Rudy Zerbi ha chiesto l’eliminazione di Opi. Dopo un botta e risposta in studio con Anna Pettinelli, l’insegnante ha ascoltato le parole dell’allievo che gli ha risposto a tono: “Sarebbe bello sentire un commento costruttivo da parte sua”.

Nella puntata del pomeridiano di Amici oggi, domenica 2 novembre 2025, Rudy Zerbi ha ribadito il suo pensiero su Opi, giovane cantante che secondo lui non meriterebbe di stare nella scuola. L'allievo di Anna Pettinelli ha cantato per due volte ma in entrambe non ha convinto l'insegnante il quale ha suggerito alla collega di "non illuderlo". Il giovane ha risposto a tono: "Se il suo obiettivo è farmi fuori, la vedo dura". E le sue parole hanno indispettito Zerbi.

La richiesta di Rudy Zerbi per Opi

Rudy Zerbi, che si è sempre detto contrario alla presenza di Opi nella scuola, nella puntata di Amici oggi ha proposto la sua eliminazione. Anna Pettinelli allora ha difeso il suo allievo con queste parole: "Che tu sia entrato con problemi è evidente a tutti tranne che a lui. Se non fossi cresciuto, ti avrei sostituito. Non sono una tenera, vedo in te crescita e la possibilità di migliorare". E dopo averlo sentito cantare per due volte, Zerbi ha ribadito il suo pensiero:

Per me è terribile, mi dispiace per lui perché viene illuso e non se lo merita. Mi dispiace che tu venga messo in difficoltà. Non è lui che deve capire, tu non hai capito (rivolgendosi ad Anna Pettinelli, ndr). Devi prendere consapevolezza del fatto che lui deve andare a casa.

Il professore, poi, si è indispettito quando l'allievo, tornando al suo posto, ha commentato: "Sarebbe bello sentire un commento costruttivo da parte sua".

Allora, Zerbi ha aggiunto: "Gli riconosco impegno ed educazione, oggi questa educazione ha vacillato nelle risposte nei miei confronti. Certi complimenti ti stanno facendo alzare la cresta". Non intende dargliela vinta, e allora ha chiesto che venisse giudicato da una commissione di esperti esterna: "Così che tu possa sentire se sto sbagliando o se sta sbagliando qualcun altro".

La risposta a tono di Opi

Il giovane allievo, dal suo posto, si è rivolto all'insegnante con queste parole: "Io ringrazio chi mi supporta, non so quale sia il suo obiettivo ma se è farmi fuori, è dura. Chiedere un commento costruttivo non è una mancanza di rispetto". Anna Pettineli, allora, ha concluso: "Opi non si discute, si ama. Invece di rompere le scatole agli esperti, hai altri metodi", le parole rivolte a Rudy Zerbi.