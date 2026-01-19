Ad Amici Valentina ha dubbi sul percorso, la proposta inedita di De Filippi: “Perché non vai via una settimana?”

Valentina ha alcuni dubbi sul suo percorso ad Amici 25: “Non sono convinta di fare questo, non so perché canto”. Maria De Filippi allora le fa una proposta inedita per il programma, che la cantante accetta: “Perché non te ne vai per una settimana? Esci, capisci e poi vieni a dircelo”.

Ad Amici 25 Valernina ha dei dubbi sul continuare il suo percorso nella scuola. Nelle ultime settimane la posizione in classifica della cantante è sempre bassa e questo l'ha portata a interrogarsi sul suo futuro: "Non so se voglio fare questo, non so se sono adatta". Dopo aver parlato con il suo prof Rudy Zerbi, come si è visto nel daytime del 19 gennaio, Maria De Filippi le ha proposto di lasciare per una settimana la scuola, così da chiarire i suoi dubbi. È la prima volta che viene data questa opportunità a un'allieva.

I dubbi di Valentina e la proposta di De Filippi: "Vai via una settimana"

Dopo la puntata di domenica, Valentina ha espresso i suoi dubbi a Rudy Zerbi: "Non so se sono adatta. Fuori di qui vivevo la musica in maniera diversa, come passione, e dicevo che mi sarebbe piaciuto farlo diventare un lavoro. Qui è facile mantenere il ritmo, ma ho paura che quando uscirò non avrò più lo stimolo", ha spiegato la cantante al suo prof. "Stai dicendo che te ne vuoi andare?", le ha chiesto lui. "No, ho la passione", è stata la sua risposta. Zerbi le ha fatto notare che, fino a quando la posizione in classifica era alta, il dubbio non esisteva, ma Valentina ha spiegato che in realtà c'è sempre stato: "L'avevo anche prima, ma lo esternavo di meno. Comincio tante cose e non concludo niente. Ho tanta confusione dentro la mia testa".

Dopo il confronto con il suo prof, Valentina si è sfogata in casetta ed è scoppiata a piangere: "Non sono convinta di fare questo. Non capisco se sono qui solo per il piacere di cantare o ho davvero la necessità di dire qualcosa a qualcuno". Maria De Filippi è intervenuta e ha fatto una proposta inedita alla cantante: "Perché non te ne vai una settimana? Esci, capisci e poi vieni a dircelo. I dubbi fanno parte della vita di una persona". "Credo di riuscire a capirlo fuori di qui", ha ribattuto l'allieva. "Facciamo così, ci diamo una settimana e se arrivi prima a capirlo ci chiami", ha concluso De Filippi. Valentina, quindi, lascia la scuola temporaneamente per una settimana.

È la prima volta che succede ad Amici: i casi di "uscita e rientro" nel programma

La proposta che è stata fatta a Valentina ad Amici 25 crea un precedente nella storia del programma: è la prima volta che viene data la possibilità a un allievo di lasciare la scuola temporaneamente per chiarire i suoi dubbi e poi tornare se lo desidera. In passato, invece, è capitato che alcuni ragazzi decidessero di andare via spontaneamente per poi pentirsi della loro decisione e tornare sui loro passi. Era successo con Holden, che aveva lasciato Amici 23 alle porte del Serale e aveva poi chiesto ai prof della sua squadra, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, di poter rientrare. Anche Ayle aveva fatto lo stesso, decidendo di andare via e chiedendo poi una seconda possibilità. In entrambi i casi la possibilità era stata concessa.