Amici 25, Veronica Peparini elimina Pierpaolo in lacrime: “È una scelta obbligata”, la decisione su Mariarosaria

Nel daytime di Amici di ieri Pierpaolo è stato eliminato da Veronica Peparini: “La responsabilità è di Celentano e Emanuel Lo, non mia” ha dichiarato l’insegnante in lacrime. Poi, in studio, è stato sciolto il nodo Mariarosaria.

La puntata del daytime di Amici 25 di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, è stata segnata da due momenti importanti legati al percorso di due allievi, Pierpaolo e Mariarosaria. Veronica Peparini ha chiamato in studio il ballerino per fargli un lungo discorso: "Per me non puoi accedere al Serale" gli ha confessato, spiegandogli che la sua "è una scelta obbligata" legata al fatto che l'allievo è un no per gli altri due colleghi, insegnanti di danza, Alessandra Celentano e Emanuel Lo. "La responsabilità di questa cosa è loro, non è mia. Come ti proteggo? Fuori sarò io la prima a darti una possibilità. Io avrei continuato a lavorare con te, ma c'è questo muro", ha continuato delusa.

"Mi prendo la mia responsabilità, per me non sei da Serale. Hai fatto progressi, ma ci manca altro" ha commentato la Celentano. Emanuel Lo ha aggiunto: "Non sei da Serale, perché non sei migliorato". La Peparini, in lacrime, ha dovuto salutare il suo allievo che ha concluso: "Mi dispiace. In casetta, dopo la puntata, ne ho parlato con Elena, mi sentivo che non sarei andato avanti. Non è una sconfitta, mi dispiace".

La decisione di Alessandra Celentano su Mariarosaria

Nel daytime di ieri è stata presa una decisione anche su Mariarosaria. Alessandra Celentano, da sola in studio, ha assistito alle esibizioni dell'allieva in sfida e di Maddalena, aspirante allieva. Poi, chiamata a scegliere una delle due, si è rivolta a loro annunciando la sua decisione: "Ho deciso di sciogliere questo nodo. Maddalena, sei un buon elemento, hai fatto anche dei bei progressi, e sono contenta di aver imparato ad apprezzarti in questi giorni vedendoti lavorare. Mariarosaria, in questo momento di paura e dubbi ha tirato fuori quella grinta che ho sempre voluto da te. Dobbiamo lavorare, sei sulla strada giusta". Ha così permesso a Mariarosaria di proseguire il suo percorso nella scuola.