Maria Rosaria eliminata da Amici 25: “Volevo andare al Serale, ma non si può. Uscire sarà bruttissimo”

Nella puntata di Amici di oggi, domenica 1 febbraio 2026, Maria Rosaria ha dovuto abbandonare la scuola. È stata eliminata dopo la sfida contro Antonio: Francesca Tocca, chiamata a giudicare la sfida, si è complimentata con il ballerino. A Maria Rosaria, invece, ha dichiarato: "Sai che apprezzo molto il tuo talento, le tue doti, le tue linee, ma solo questo non basta. Secondo me puoi fare di più, lo sai anche tu. Mi manca te stessa, quello che hai dentro, la tua espressività, la tua personalità, quella che fa la differenza in questi casi. Per me oggi è molto difficile, ma devo basarmi su quello che ho visto. Per me oggi la sfida la vince Antonio". La ballerina professionista, che conosceva Maria Rosaria da quando era piccola, si è detta dispiaciuta per la sua decisione. "Tu puoi fare tantissimo, ritrovati e basta. Non piangere, hai tutto, devi solo tirarlo fuori", le ha detto nel momento in cui la giovane allieva è scoppiata a piangere.

Allora, Maria De Filippi è intervenuta per consolarla: "Hai 17 anni, hai una carriera davanti. Sembra banale dirlo adesso, ma è la verità". La maestra Alessandra Celentano si è detta d'accordo con il parere di Francesca, ha così aggiunto: "Abbiamo lavorato tanto, anche su questo, ha fatto dei progressi ma non sono sufficienti. Hai un potenziale altissimo, ma hai bisogno di tempo".

Le lacrime di Maria Rosaria: "Sarà brutto uscire di qui"

Maria Rosaria, in lacrime, è stata costretta a lasciare lo studio. Prima di salutarlo e abbracciare i suoi compagni di avventura, ha dichiarato davanti a Francesca Tocca e agli insegnanti: "Mi dispiace andare via adesso, volevo andare al Serale, continuare il percorso. Ora che sono uscita sarà bruttissimo. Ero bloccata all'inizio, poi mi sono sbloccata, e mi dispiace che questo non si sia visto. Potevo dare di più, potevo fare di più, volevo dimostrare qui il mio cambiamento. Ma ora non si può più". "Hai una vita davanti, hai 17 anni e con il tuo potenziale, questa devi prenderla come esperienza di vita" ha concluso la Celentano abbracciandola.