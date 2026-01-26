Valentina torna ad Amici 25 dopo una settimana, è la prima volta che succede: “Voglio arrivare alla fine”

Valentina Pesaresi ha deciso di tornare ad Amici 25 dopo una settimana lontana per chiarire alcuni dubbi sul suo percorso. Era stata Maria De Filippi a proporle di andare via temporaneamente e decidere poi cosa fare. “Voglio arrivare fino alla fine”, ha spiegato lei.

Valentina Pesaresi ha deciso di tornare ad Amici 2025. Dopo essere stata lontana dalla scuola per una settimana, su proposta di Maria De Filippi, la cantante ha scelto di rientrare ufficialmente in gara e prepararsi per il Serale. La decisione nel daytime del 26 gennaio, dopo che era stata assente durante l'ultimo appuntamento del pomeridiano (domenica 25 gennaio).

Per la prima volta nella storia del programma, Maria De Filippi ha proposto a un'allieva di lasciare temporaneamente la scuola per chiarire alcuni dubbi sul suo percorso, lasciandole la possibilità di rientrare se lo avesse desiderato. E così è stato: dopo essersi allontanata per una settimana da Amici 25, Valentina ha deciso di tornare a studiare insieme agli altri ragazzi e seguita dal suo professore Rudy Zerbi. "Il mio sogno è cantare i miei pezzi, stare sul palco ed esprimermi liberamente e trasmettere l'idea che non esiste una normalità, giusta o sbagliata, esiste solo ciò che ci fa stare bene", ha scritto Valentina in una lettera indirizzata ai compagni, in cui comunicava ufficialmente la decisione di rientrare. Con la voce rotta per l'emozione, ha continuato a leggere: "Voglio ringraziarmi tanto per il sostegno che mi avete dato, ero molto fragile e siete stati incredibili con me. Voglio essere meno razionale, farmi meno domande inutili, arrivare fino alla fine e fare ciò che mi rende felice, non perdere mai questa consapevolezza".

Dopo la puntata di domenica 18 gennaio, Valentina aveva espresso i suoi dubbi a Rudy Zerbi: "Non so se sono adatta. Fuori di qui vivevo la musica in maniera diversa, come passione, e dicevo che mi sarebbe piaciuto farlo diventare un lavoro. Qui è facile mantenere il ritmo, ma ho paura che quando uscirò non avrò più lo stimolo". "Stai dicendo che te ne vuoi andare?", le aveva chiesto lui. "No, ho la passione", era stata la sua risposta. E aveva poi aggiunto: "L'avevo anche prima, ma lo esternavo di meno. Comincio tante cose e non concludo niente. Ho tanta confusione dentro la mia testa".