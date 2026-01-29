La classifica dei nuovi inediti di Amici 25: primi Caterina e Lorenzo, ma gli stream continuano a calare

È stata pubblicata da 48 ore la seconda ondata di inediti ad Amici 25, che sembra confermare l’interesse diminuito nei confronti dei brani dei concorrenti: nelle ultime 2 edizioni, nessun brano è stato certificato.

Caterina, Lorenzo e Riccardo, via Amici 25

È evidente come, nelle ultime due edizioni, l'interesse nei confronti degli inediti di Amici sia calato. Una dimensione del talent televisivo che può essere subito visualizzata anche attraverso i numeri in streaming dei concorrenti, una colpa non per forza imputabile alla bontà o meno del brano. Lo scorso 27 gennaio, infatti, è stata pubblicata la seconda ondata di inediti di Amici 25, presentati in puntata lo scorso 19 gennaio e che finora non rispettano le aspettative neanche della prima, avvenuta lo scorso 28 novembre. Infatti, osservando i dati delle prime 24 ore dei brani, troviamo in testa alla classifica "RoseRovi" di Caterina e "Stupida vita" di Lorenzo, rispettivamente a 19,2mila e 18,9mila stream. Un risultato che poco si concilia anche con la classifica dell'ultima puntata, che vede occupare proprio gli ultimi due posti della classifica ai due cantanti, subentrati nel corso del programma.

Il confronto tra le due ondate di inediti di Amici 25

I numeri non incoraggianti mostrano un dato peggiore anche rispetto alla prima ondata dello scorso novembre, quando la subentrata Angie con la sua "Poco Poco" aveva conquistato la testa della classifica con quasi 28mila ascolti sulla piattaforma. Il brano scritto insieme a Federica Abbate aveva convinto i giudici nella sfida con Frasa, mentre fino ad allora, Riccardo era stato tra i favoriti del pubblico, spingendo anche gli ascolti di "Prima di adesso" sopra i 24mila ascolti. A chiudere il podio c'era stato Plasma con "Perdere te", che si era messo dietro anche "Meglio" di Valentina. Un risultato che nel tempo è cambiato, con la canzone scritta da Angelina Mango che risulta tuttora l'unica ad aver superato il milione di stream. Dietro di lei "Perdere te" con quasi 700mila ascolti, poi Gard con "Inferno" e Angie con "Poco poco" con 532mila stream.

Nessun brano certificato nelle ultime due edizioni di Amici

Ci sono più aspetti che indicano come lo stato di interesse, negli ascolti in stream nei brani, sia lentamente calato. Ciò che distanzia le due ondate di inediti non sono solo il 30% di ascolti in meno in media dei primi 8 brani in classifica, ma soprattutto nessun brano in grado di superare i 20mila ascolti nella seconda ondata, mentre nella prima erano addirittura 4. Senza contare i fanalini di coda, "Qualcosa di grande" di Flavia ed "È bello due volte" di Michele Ballo (tra i primi nelle classifiche delle ultime settimane), distanziati da oltre 7mila ascolti. Altri elementi che potrebbero ben identificare il calo di interesse nelle ultime edizioni del programma per gli inediti sono sicuramente le certificazioni. Infatti, Amici 25 starebbe seguendo le orme di Amici 24 in merito ai brani certificati, ovvero nessuno.

Non ce l'ha fatta neanche Luk3 (qui l'intervista) che aveva pubblicato "Parigi in motorino", oltre 4 milioni di stream, mentre il suo album "Diciotto" era stato il più venduto di quell'edizione. In questo momento, appare abbastanza complicato pensare che possa arrivare una hit nella terza e ultima ondata di inediti ad Amici 25, anche se in passato era stato il momento dei brani più virali: da "Malibù" di Sangiovanni a "Ci pensiamo domani" di Angelina Mango, senza dimenticare "Sexy Magica" di Sarah Toscano. Proprio i 3 ex concorrenti avevano successivamente vinto la categoria canto, ma solo Sarah Toscano si sarebbe aggiudicata anche la vittoria finale del programma.

I numeri della prima ondata di inediti dopo 24 ore

28 novembre 2025

Angie: "Poco poco" (27.857) Riccardo Stimolo: "Prima di adesso" (24.380) Plasma: "Perdere te" (23.605) Valentina Pesaresi: "Meglio" (23.584) Opi: "Fahrenheit" (19.137) Gard: "Inferno" (14.208) Michele: "Leggerezza d'amore" (12.588) Flavia Buoncristiani: "Qualcosa di grande" (11.496)

I numeri della seconda ondata di inediti dopo 24 ore

Martedì 27 gennaio 2026