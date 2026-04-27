La paura di Lorenzo Salvetti ai ballottaggi di Amici 25: sente la pressione di aver già partecipato a X Factor

Lorenzo Salvetti, reduce da due ballottaggi al Serale di Amici 25, sta mostrando paura per un’eventuale prossima prossima del programma. Il cantante sente il peso di due talent vissuti non da comprimario: “io non ce l’ho fatta da una parte (X Factor, ndr) e ho provato dall’altra: è una pressione”.

Lorenzo Salvetti, Amici 25

A pochi minuti da una possibile eliminazione da Amici 25, la seconda in due settimane, Lorenzo Salvetti sembra crollare in casetta. Le lacrime e il dialogo successivo con Elena D'Elia sfociano in uno stato d’ansia e agitazione che emerge nelle sue parole: "È tutto un accumulo: è stata una puntata bruttissima per me". Dopo pochi minuti cerca di ricostruire, con una lucida paura, ciò che potrebbe avvenire nelle prossime settimane dopo la "sconfitta" nell'ultima puntata.

Il secondo ballottaggio nelle ultime due puntate di Amici 25

Lorenzo non è riuscito a conquistare un punto, dopo le manche perse con Gard, Alessio e Riccardo, arrivando per la seconda volta consecutiva al ballottaggio finale. Nel discorso pronunciato sul divano, accanto a Gard, Lorenzo ha mostrato una mancanza di fiducia per il suo futuro all'interno della trasmissione, sottolineando come servirà un "miracolo" nella prossima puntata per non esser eliminato. Ma successivamente ha toccato uno dei punti fondamentali, allargando lo sguardo ai suoi ultimi anni, con la partecipazione ai talent X Factor e Amici

Ricostruendo la storia dal suo ingresso, dalla pressione di aver partecipato già a un altro talent, Lorenzo sottolinea: "Esco, mi ricostruisco con calma: sarebbe un'altra roba andata così così. Io l'ho sentita quella cosa che io non ce l'ho fatta da una parte (X Factor, ndr) e ho provato dall'altra: è una pressione. Visto com'è andata questa puntata, qualche dubbio comincia a sorgermi". Già la scorsa settimana aveva sottolineato, con un'estrema genuinità, la paura per ciò che sarebbe potuto accadere all'esterno, il terrore per quello che avrebbero dovuto affrontare i concorrenti dopo la bolla del talent.

Come il concetto di vittoria e sconfitta ha oscurato l'inedito "Dimmelo tu"

È impossibile non riconoscere come abbiano pesato, sulla sua salute mentale, gli ultimi 24 mesi in cui ha deciso di attraversare più strade per portare il pubblico a conoscere la propria musica. Ma è proprio l'elemento che sembra essere scomparso dalla sua narrazione principale, in cui le regole della competizione e i meccanismi di vittoria e sconfitta del talent stanno allontanando l'attenzione dall'inedito "Dimmelo tu", tra le notizie più positive della sua partecipazione. Una sensazione di distanza dall’obiettivo della sua partecipazione che prende forma nelle sue ultime parole: "Ho visto un declino che non ho capito ma ho accettato. Mi ha demoralizzato. Se la scorsa settimana la paura era di ciò che avrei trovato fuori, questa volta ho paura di ciò che c'è dentro. Mi farebbe ancora più male uscire la settimana prossima".

Proprio la paura, più lucida e visibile anche nella comunicazione del suo corpo, sembra condizionare le ultime settimane di Lorenzo. Una sensazione di precarietà che sta reprimendo la sua sensibilità e in parte sta influenzando la sua musica, mentre rimangono sullo sfondo le note di "Homewrecker", in cui la sua agilità, anche con il falsetto, gli aveva permesso di realizzare una buona esibizione in puntata. Prima che Lorenzo possa ricostruire con calma la sua musica, Amici 25 sta mostrando come il cantautore stia ancora affrontando un carico di aspettative notevole, aggrappandosi a scampoli di luce e nascondendo le sue paure del futuro.

Lorenzo sta sacrificando la sua serenità ad Amici 25

Si tratta di una questione generazionale, che racconta una sfumatura diversa del rapporto tra musica e talent nei protagonisti. Infatti, sembra venir ribaltato il palco di Amici come spazio espositivo per la propria musica: anzi, Lorenzo sembra abbia utilizzato l'esperienza del talent per riconoscersi. Un tentativo fragile, soprattutto se condotto in un percorso in cui, per via della competizione, è centrale il concetto di vittoria e sconfitta. Prima di un tardivo passo indietro, prima di un giudizio sulle proprie capacità in un momento in cui sembra chiudersi nel guscio della paura, Lorenzo sembra avere la necessità di capire cos'è disposto a sacrificare per la propria musica: fino a ora tutto, anche la sua serenità.