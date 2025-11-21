Lorenzo Salvetti ad Amici dopo la finale a X Factor, è la prima volta nella storia dei due talent

Lorenzo Salvetti è un nuovo allievo della scuola di Amici. Il giovane cantante è stato finalista a X Factor e il suo arrivo nel talent di Maria De Filippi fa segnare un evento che non era mai successo prima.

Un ex finalista di X Factor 2024 è entrato nella scuola di Amici. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 23 novembre 2025, fornite da SuperGuidaTv, rivelano l'assegnazione di un banco a Lorenzo Salvetti, il giovanissimo cantante che nella scorsa edizione del talent di Sky Uno arrivò in finale con I Patagarri, Les Votives e Mimì, esibendosi a Napoli in Piazza del Plebiscito e classificandosi quarto.

Nato nel 2008, in provincia di Verona, è cresciuto in una famiglia di musicisti: lasciò il segno alle audizioni di X Factor con la cover di Poetica di Cesare Cremonini, esibendosi al pianoforte. Il suo giudice e "mentore" lo scorso anno è stato Achille Lauro, che ha creduto in lui decidendo di premiare il suo talento. Ha superato tutti i live senza mai doversi mettere in discussione in ballottaggio: arrivato in finale, però, sul palco del talent in piazza del Plebiscito a Napoli, dove si è tenuta la diretta, è stato eliminato prima di I Patagarri, Les Votives e Mimì.

In quest'anno non sarebbe riuscito a intraprendere la strada giusta, e vista la sua tenera età, sarebbe pronto a mettersi in gioco nella scuola di Maria De Filippi.

I cantanti approdati ad Amici dopo X Factor

Sono tanti, però, gli artisti che dopo aver tentato il percorso a X Factor, rivelatosi fallimentare, hanno trovato fortuna nel talent show di Maria De Filippi. Ricordiamo Elodie che provò ad entrare a X Factor nel 2008, ma fu scartata a un passo dal live da Simona Ventura. La celebre artista anni dopo, nel 2015, entrò ad Amici: si classificò seconda e oggi è una delle cantanti più ascoltate e acclamate in Italia. Stesso discorso per Gaia Gozzi che partecipò a XFactor, capitanata da Fedez, nel 2016 e si classificò seconda: vinse, quattro anni dopo, l'edizione 19 di Amici. Altri nomi hanno seguito lo stesso percorso, come Einar, Aka7even, Sissi, Ascanio, Holy Francisco: Lorenzo Salvetti, però, a differenza dei suoi ‘colleghi', firma il primo passaggio da un talent all'altro a distanza di solo un anno.