Da X Factor 22 ad Amici 23: dove avevamo già visto Holy Francisco Holy Francisco è uno dei protagonisti della nuova classe di Amici di Maria De FIlippi, ma non è la prima volta che lo vediamo in televisione. L’anno scorso aveva partecipato ad X Factor con un look totalmente diverso e cantando “Martina sei una str**za”.

A cura di Sara Leombruno

Holy Francisco non è un volto noto della televisione italiana, eppure lo abbiamo già visto sul piccolo schermo: prima di partecipare ai casting di Amici di Maria De Filippi ed essere ammesso nella nuova classe di allievi, il ragazzo aveva partecipato già ad X Factor, ma con un look totalmente differente. Capelli castani, ricci, e il mancato nome d'arte: Francesco Guarnera si era esibito sul palco del noto talent prodotto da Sky cantando "Martina sei una stronza", performance per la quale aveva guadagnato l'approvazione di Ambra Angiolini e Fedez. Il ragazzo, purtroppo, non era riuscito ad accedere alla fase delle Last Call, ma quest'anno è deciso a conquistare un posto "da titolare", anche se in un altro programma.

Il cambio look e il nome d'arte

Francesco Guarnera e il suo dissing nei confronti dell'ex fidanzatina divennero subito virali sui social dopo le audizioni a X Factor, facendolo entrare nelle simpatie del pubblico da casa. Fu proprio per questo che, quando fu scartato successivamente non riuscendo ad entrare nella rosa dei concorrenti dei Live, molti ne rimasero delusi. Quest'anno il giovane 18enne si ripropone totalmente cambiato, sia nel look che nella proposta di un nome d'arte tutto nuovo. Cambiato, sì, ma non nell'umorismo: nel suo brano inedito chiamato "Tananai", Francesco stavolta recita: "Ma io volevo sco**re, mi hai rovinato l'estate con le tue caz**te", ancora in riferimento a un'ipotetica – forse immaginaria – ex ragazza.

La nuova classe di Amici 2023 e le polemiche sui social

Se da un lato, però, alcuni dei nuovi allievi della scuola di Amici 2023 hanno già catturato l'attenzione del pubblico, c'è anche chi è riuscito ad attrarre gli occhi su di sé anche se è stato scartato: si tratta di Primogenito, un cantante classe '04 che su Tik Tok ha intonato una canzone di polemica nei confronti della produzione. Nel video, diventato virale in poche ore, l'artista accusa la redazione di aver scelto perlopiù concorrenti già noti al pubblico e di aver scartato – ingiustamente – molti nuovi talenti che non lo meritavano.