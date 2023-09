Cantante scartato da Amici 2023, il suo brano polemico è virale: “Passa solo chi ha conoscenze” Amici 2023 è alla prima puntata di selezioni ma già è polemica sui social. Ad accendere la discussione una canzone provocatoria postata su Tik Tok da Primogenito, uno dei cantanti scartati ai casting: “Dite che è un programma per tutti, quando già sapete chi saranno i vostri eletti”.

La nuova edizione di Amici 2023 è appena cominciata eppure già non mancano le polemiche. Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi, in cui la nuova classe di ballerini e cantanti ha cominciato a prendere forma attraverso le selezioni. Ma se alcuni degli artisti che hanno avuto accesso alla scuola hanno catturato subito l'attenzione del pubblico, c'è chi è riuscito ad attrarre gli occhi su di sé anche se è stato scartato: si tratta di Primogenito, un cantante classe '04 che su Tik Tok ha intonato una canzone di polemica nei confronti della produzione. Il video è diventato virale in poche ore.

Il video polemica virale su Tik Tok

Anche se ammette di aver partecipato ai casting solo per testarsi in live e per puro divertimento, le accuse che ha mosso alla produzione sono state non poco pesanti. Il cantante sostiene che Amici non sia un programma per tutti e che, contrariamente a quanto recitato dai numerosi slogan di invito a partecipare ai casting, non incoraggi i giovani a inseguire i loro sogni. Primogenito, inoltre, precisa di non essere il protagonista della storia, bensì un suo collega.

"Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato, non funziona come credi ti hanno illuso e poi scartato. Non sarai abbastanza bravo oppure non avrai i capelli afro, colorati oppure ricci, non sarai abbastanza personaggio per la De Filippi. Non avrai fatto Sanremo giovani, non sarai con l'etichetta con quel nome americano, non farai musica non commerciale e questo ti fa onore, non parlerai dei tuoi drammi d'amore.

Accompagnando il suo testo con il suono di una chitarra, il ragazzo sostiene che la critica non sia tanto nei confronti della selezione, quanto al messaggio che il programma fa passare in ogni post su Instagram: "Descrivete Amici come un programma per tutti quando invece già sapete bene chi saranno i vostri eletti", conclude.

Primogenito ha chiarito il senso del suo video su Instagram

A poche ore dalla pubblicazione, il video su Tik Tok ha avuto quasi 1 milione e mezzo di visualizzazioni raccogliendo centinaia di commenti di sostegno. "Dovrebbero chiamare la trasmissione ‘Amici di Amici'", "Per me sei il vincitore indiscusso di Amici Tik Tok", oppure "Non c'è niente di più vero, la meritocrazia non esiste più"; sono solo alcuni dei pensieri espressi sul social dagli utenti. Rendendosi conto dell'impatto mediatico ottenuto dal brano, però, Primogenito ha postato una story su Instagram in cui chiarisce il senso del suo messaggio: "Non c'è rancore da parte mia – precisa – la mia musica e il mio modo di fare non erano assolutamente in linea con i canoni della trasmissione".