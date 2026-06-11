Dopo Amici 25 Lorenzo Salvetti cambia tutto: il nuovo manager è Fabrizio Giannini, l’ex di Tiziano Ferro e Elodie

Lorenzo Salvetti, a meno di un mese dalla finale di Amici, firma con lo storico manager di Tiziano Ferro Fabrizio Giannini. L’annuncio del produttore discografico su Instagram: “Amo il mio lavoro, amo il talento, la passione, la professionalità, l’educazione e la gratitudine. Partiamo”.

Lorenzo Salvetti e Fabrizio Giannini, 2026

È passato meno di un mese dalla finale di Amici 25 che ha decretato Lorenzo Salvetti come vincitore (qui l'intervista), trionfo a cui ha fatto seguito anche la pubblicazione dell'EP "Stupida Vita". Nelle scorse ore, lo storico manager discografico Fabrizio Giannini ha annunciato l'inizio del rapporto di lavoro con il giovane cantante di "Dimmelo tu" tramite un post su Instagram. La foto racchiude uno sguardo complice tra i due, accompagnata dalle parole di Giannini: "Amo il mio lavoro, amo il talento, la passione, la professionalità, l’educazione e la gratitudine. Partiamo".

Perché Lorenzo Salvetti ha bisogno di un manager come Giannini

Dopo due anni molto faticosi per il giovane cantante, sviluppatisi attraverso le partecipazioni ai talent X Factor 2024 e Amici 25, Salvetti sembra cercare un porto sicuro per poter sviluppare la sua idea di musica. Un aspetto prevedibile, soprattutto per come è evoluta la percezione del pubblico nei suoi confronti. Infatti, se inizialmente il suo percorso era stato definito attraverso le ballad romantiche, concretizzatesi con "Mille concerti" alla fine della partecipazione a X Factor, è necessario sottolineare l'ampio respiro musicale, anche pop, ritrovato attraverso la sua permanenza ad Amici. Due filoni musicali da approfondire, nel cui sviluppo la guida di Giannini potrebbe agevolare la crescita umana e artistica del cantante. Come sottolinea All Music Italia, il rapporto tra i due sarebbe nato già precedentemente all'ingresso di Lorenzo Salvetti ad Amici, come suggerisce la presenza di Giannini tra i ringraziamenti del video ufficiale di "Lasciarsi è una cosa da grandi".

Le prime firme, da Tiziano Ferro a Laura Pausini, passando per Luciano Ligabue

Un aspetto che si era notato anche nelle fasi finali di Amici 25, in cui Lorenzo aveva manifestato apertamente i timori rispetto al futuro, scottato principalmente da ciò che era avvenuto successivamente alla sua prima partecipazione a un talent. La scommessa di Giannini è solo l'ultima di una lunga lista che vede il rapporto più che ventennale con Tiziano Ferro, interrottosi nel 2024. Senza dimenticare le prime firme siglate con Luciano Ligabue e Laura Pausini, ma anche Giorgia, Eros Ramazzotti e Nina Zilli. È stato anche il manager di Michele Bravi tra il 2013 e il 2015, a cui si aggiunge la parentesi biennale con Elodie tra il 2017 e il 2019.

Un episodio già avvenuto in passato con la firma di Mew, ex concorrente di Amici 23

Un percorso legato ad alcuni dei più grandi artisti della musica italiana, ma che ha già visto anche nel recente passato una piccola e breve collaborazione con una delle protagoniste di Amici 23: Valentina Turchetto, in arte Mew. La cantante, costretta a un addio anticipato alla trasmissione per salvaguardare la sua salute mentale, era stata annunciata con un post su Instagram da Giannini: "Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare. Si chiama Mew. È talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica. Imprevedibile. E con lei rafforzo l’entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo". Poi la separazione, con la pubblicazione, lo scorso 10 ottobre, dell'EP "Quando nessuno ci vede" per Mew.