Lo storico manager di Tiziano Ferro punta su Mew, ex di Amici 23: "Talentuosa e carismatica" Dopo la separazione dello scorso 8 gennaio da Tiziano Ferro, Fabrizio Giannini ha annunciato di aver cominciato a lavorare con Mew: si tratta di una delle protagoniste dell'edizione di Amici 23.

A cura di Vincenzo Nasto

Fabrizio Giannini e Mew, 2024

Lo storico manager di Tiziano Ferro, Fabrizio Giannini, ha appena annunciato il nuovo talento musicale su cui ha deciso di puntare: si tratta di una ex concorrente di Amici 23. Giannini, che dopo 23 anni ha annunciato lo scorso 8 gennaio la separazione da Tiziano Ferro, sembra pronto per una nuova avventura musicale, questa volta insieme a Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto. Si tratta di una delle protagoniste più interessanti dell'edizione 23 del talent di Canale 5, facendo parlare di sé non solo per gli inediti e le cover portate nel programma, ma anche per un addio anticipato alla trasmissione: "Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie". Sul profilo Instagram, Giannini ha scritto condividendo una foto della cantante: "Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare. Si chiama Mew. È talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica. Imprevedibile. E con lei rafforzo l’entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo".

L'esperienza di Mew ad Amici 23: da Mercoledì Mai all'addio al programma

Ma com'è arrivata al successo Mew? Amici non è stato il primo talent a cui la giovane cantante di Jesolo ha partecipato, infatti solo qualche anno prima, il suo viso era comparso alle audizioni di X Factor 2019 con il brano Birra Calda. Dopo il mancato approdo nel programma, la cantante ha pubblicato singoli, aiutati anche da un profilo TikTok che conta ormai 107mila follower: lì sopra ha fatto conoscere al pubblico Sangue e poi NS1Q, acronimo di Non sono una qualunque. Discorso diverso invece all'interno di Amici 23, dove avviene un passaggio di consegne tra Angelina Mango, ospite della puntata, che le consegna la maglia: sembrava l'inizio di una lunga storia di successi all'interno del programma, che durerà purtroppo solo pochi mesi. Quelli giusti per vederla presentare due inediti: prima arriva Mercoledì mai che conquista 3,5 milioni di stream su Spotify, seguita poi nel secondo round di inediti da Vivo. Il brano, pubblicato il 12 dicembre, segna una linea di confine tra Mew e la sua esperienza televisiva: il 9 gennaio la cantante abbandona il talent, insieme a Matthew, altro concorrente della categoria canto.

La ripartenza con Mew dopo l'addio a Tiziano Ferro

Una nuova sfida per Fabrizio Giannini – per un periodo anche manager di Elodie -, che nel post su Instagram sembra puntare fortemente sulla cantante appena 21enne di Jesolo. Si tratta di una ripartenza per Giannini, che solo lo scorso 8 gennaio, aveva ufficializzato, sempre attraverso un post su Instagram, la separazione dopo 23 anni da Tiziano Ferro: "Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi".