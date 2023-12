Chi è Mew, la cantante di Amici 2023: il vero nome e la maglia consegnata da Angelina Mango Mew, nome d’arte di Valentina Turchetto, è una concorrente di Amici 2023: ha conquistato il pubblico e i giudici con il suo singolo Sangue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto, è una concorrente di Amici 23: la giovane cantante ha conquistato un banco nel talent televisivo, convincendo i giudici con un suo singolo: Sangue. La giovane interprete, nata a Jesolo nel 1999 si è fatta apprezzare sia da Lorella Cuccarini, sia da Anna Pettinelli, che hanno espresso la loro voglia di lavorare sul futuro della giovane cantante. Adesso bisognerà attendere le prossime settimane per capire con quale insegnante deciderà di continuare il suo percorso, ma il suo nome è già tra i preferiti del pubblico e lo testimoniano anche il rapido aumento di commenti e followers sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a scoprire chi è Mew.

Chi è Valentina Turchetto e perché ha scelto Mew come nome d'arte

Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto, è una delle nuove concorrenti nella categoria canto di Amici 2023. Come raccontato da Maria De Filippi nella presentazione della cantante prima della sua esibizione con Sangue: "Vive a Jesolo e lavora in un negozio in cui vende Pokemon. Ha sempre fatto la gelataia, l'attività di famiglia. Papà gelataio e mamma tedesca: lei viene durante un'estate e si innamorano" con Mew che commenta: "La classica storia". Alla fine del racconto, Maria De Filippi aggiunge: "Piango spesso per tante cose, ma scrivo quando sono triste". Non sono ancora presenti altri particolari sulla vita privata della cantante, ma possiamo risalire alla vicinanza con il mondo Pokemon per decifrare il suo pseudonimo. Infatti, Mew è uno dei protagonisti della serie Pokémon, ideata da Satoshi Tajiri: rappresenta una creatura magica che appare solo a chi ha un cuore puro.

La carriera musicale di Mew

La carriera musicale di Mew ha un piccolo preludio alle audizioni di X Factor 2019, dove la giovane cantante si presenta con La birra calda, introducendo il brano: "Quando sei al bar e ti arriva una birra, poi aspetti cinque minuti, ti fai una chiacchierata e la birra diventa caldissima. Il titolo di questa canzone potrebbe essere La birra calda". Più recentemente invece, come testimonia anche il suo profilo TikTok, ha pubblicato i suoi due primi singoli ufficiali. Lo scorso 3 febbraio ha annunciato l'uscita di Sangue, il brano con cui si è esibita anche sul palco di Amici 2023, una canzone ispirata da una relazione tossica che stava vivendo. Mentre lo scorso maggio è arrivato NS1Q, acronimo di Non sono una qualunque: in questi mesi i due singoli hanno raccolto complessivamente su Spotify 9mila ascolti, ma sono destinati a crescere durante la sua avventura ad Amici 2023.

Il percorso di Mew ad Amici 2023

Dopo la presentazione di Maria De Filippi, Mew si è esibita con Sangue davanti ai tre giudici Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, conquistando l'applauso del pubblico ed evitando che gli insegnanti tirassero giù la leva. A prendere la parola è Anna Pettinelli che dichiara un'affinità elettiva tra lei e la giovane cantante veneta: "C'è un pezzo della canzone che mi ha dato il brividino". Discorso simile per Lorella Cuccarini che invita Mew a scegliere lei per affrontare l'avventura di Amici 2023, mentre sembra una resa innocua già in partenza la decisione di Zerbi, che non entra in competizione con le altre due insegnanti. Mew diventa una nuova allieva ad Amici 2023 ed è particolare il momento in cui le viene consegnata la maglia: infatti sembra esserci un passaggio di consegna tra Angelina Mango, ospite della puntata e vincitrice della categoria canto della scorsa edizione, e Mew, tra le interpreti più interessanti della puntata.