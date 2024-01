Matthew sull’uscita da Amici 23: “Dopo la decisione di Mew, non me la sono sentita di continuare” Con un video pubblicato su Instagram, Matthew ha spiegato per la prima volta i motivi della sua uscita da Amici 23, avvenuta insieme alla fidanzata Mew. “Dopo la sua decisione, non me la sono più sentita di rimanere”, ha fatto sapere il cantante. É stata la ragazza, per prima, a scegliere di abbandonare la scuola per alcuni problemi di salute mentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la versione di Mew, anche Matthew ha rotto il silenzio. Con un video su Instagram, il cantante ha spiegato le ragioni che l'hanno portato ad uscire da Amici con la cantante, nonché sua fidanzata. "Dopo la sua decisione non me la sono più sentita di continuare. Il proprio benessere e quello delle persone che si amano è inestimabile", ha raccontato l'ex allievo.

La spiegazione di Matthew sull'uscita da Amici con Mew

A qualche settimana di distanza da Mew, anche Matthew ha deciso di raccontare apertamente le motivazioni che l'hanno portato a seguirla e ad abbandonare così la scuola di Amici. La cantante aveva parlato di alcuni problemi di salute mentale che sono tornati a bussare alla sua porta, mentre il cantante ha fatto sapere di non riuscire più a continuare il percorso dopo la decisione della fidanzata:

Comprimere tutti gli avvenimenti e sentimenti che mi hanno travolto, specialmente durante la perdita di una persona a me cara, nonostante io abbia cercato di nasconderlo, mi ha destabilizzato e non poco. Innamorarmi di Mew è stato inaspettato e un regalo per me, mi ha aiutato tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrino mai per caso e che il nostro destino fosse ad Amici. Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew, non me la sono più sentita di continuare il percorso. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile, che vada custodito a tutti i costi. Non voglio dirvi che questa è una fine, anzi è un nuovo inizio.

Matthew ha inoltre ribadito che la sua uscita dalla scuola "non è una fine", anzi, un nuovo punto di inizio e ha voluto ringraziare Maria De Filippi per averlo sempre incoraggiato:

Entrare nella scuola mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di maturare a livello artistico e caratteriale. É un percorso fatto di alti e bassi, che mi ha fatto capire che mostrare i propri sentimenti, specialmente in un artista, è la cosa più giusta da fare. Contare fino a 10 è quello che mi ha insegnato Maria, a cui voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto che emergesse la parte migliore di me e per questo gli sarò per sempre grato.

Cosa aveva raccontato Mew sull'addio al programma

Dopo settimane di indiscrezioni sul suo conto, poi smentite, Mew aveva deciso di rompere il silenzio per condividere con chi l'ha sempre seguita la sua "scelta difficile e positiva". In un video pubblicato su Instagram, la cantante aveva spiegato di aver ascoltato la sua mente, nella quale era tornata a insidiarsi la depressione:

Ho deciso che sarebbe stato giusto essere sincera soprattutto con me stessa, ascoltare il mio corpo e la mente e continuare il percorso affrontandolo senza indossare maschere. Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne.