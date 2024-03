Mew torna ad Amici 23 con il nuovo singolo, aveva lasciato il talent insieme a Matthew: “Grazie Maria” Mew ritorna ad Amici23 dopo la scelta di lasciare il programma lo scorso gennaio, con lei anche Matthew conosciuto proprio durante la partecipazione al programma. La cantante porta il suo nuovo brano, Posa Tenebre, che racconta i momenti di buio da lei vissuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Un ritorno reso noto anche dalle anticipazioni del talent show di Canale 5, quello di Mew nello studio di Amici 23. La cantante, tra le più amate di questa edizione, aveva lasciato la scuola di Cinecittà lo scorso gennaio, insieme al suo fidanzato Matthew, conosciuto proprio durante la partecipazione al programma. La 24enne si presenta portando il suo nuovo singolo, ovvero Posatenebre, in cui parla della sua sofferenza, della depressione, dei momenti di sconforto e di buio, gli stessi che l'hanno portata ad abbandonare il percorso nonostante i primi successi.

Il ritorno di Mew ad Amici 23

Mercoledì e Vivo, infatti, erano i brani di Mew che già avevano conquistato le classifiche delle piattaforme streaming, e tra i più ascoltati degli inediti di Amici. La cantante, quindi, torna con nuovo singolo dal titolo particolarmente indicativo, che racconta il suo stato d'animo, quello stesso malessere interiore che l'ha portata a prendere la decisione di lasciare la scuola di Amici. "Sono molto contenta che tu sia qui" dice Maria De Filippi rivolgendosi all'ex allieva di Lorella Cuccarini e le chiede: "Stai bene?", la cantante sorridendo annuisce, per poi cantare il suo nuovo brano. "Rimangono solo le paure a farmi compagnia" canta Mew posizionata con il volto rivolto ai suoi ex compagni d'avventura che commossi e felici di rivederla ascoltano con trasporto la sua canzone.

Una volta terminata l'esibizione, Mew viene travolta dall'affetto dei suoi amici che la travolgono, tanto da far intervenire Maria De Filippi: "Lasciatela stare, poverina, dopo ve la lascio 5 minuti". Mew, quindi, torna al centro dello studio e rivolgendosi alla conduttrice dice: "Maria, grazie, grazie davvero per avermi permesso di essere qui, sono molto contenta". De Filippi la ringrazia nuovamente e poi chiede: "Il fidanzato come sta?" riferendosi a Matthew e Mew risponde: "Sta bene, è a Monza" e Maria le chiede di salutarlo.