L’evoluzione di Amici verso Sanremo Giovani: Lorenzo ed Angie potrebbero chiudere l’era “Saranno Famosi”

Amici potrebbe diventare molto più di un talent: dopo l’esperienza con Lorenzo Salvetti ed Angie e le indiscrezioni sulla scomparsa di daytime e casetta, potrebbe avvicinarsi alla formula di Sanremo Giovani con concorrenti già conosciuti dal pubblico.

Lorenzo Salvetti, Maria De Filippi, Angelica Ubba, 2026

Le indiscrezioni sull’evoluzione di Amici nella prossima edizione potrebbero rivoluzionare il modello musicale del talent di Canale 5, avvicinandolo sempre di più a una vetrina per talenti già affermati. Da un certo punto di vista, l’inserimento nell’ultima edizione di due profili con un background solido, come il vincitore Lorenzo Salvetti, ex finalista di X Factor 2024, e di Angie, già in forza all'etichetta Universal, racconta il punto di rottura raggiunto nelle ultime edizioni, soprattutto per le complicazioni avute rispetto alla costruzione di un personaggio musicale per alcuni concorrenti.

Le indiscrezioni sull'evoluzione di Amici nella prossima edizione

Partiamo dai meccanismi che potrebbero cambiare: secondo l’indiscrezione, Amici potrebbe scegliere di rinunciare al daytime, lo spazio in onda dal lunedì al venerdì in cui gli spettatori da casa possono conoscere meglio gli allievi, il loro percorso e anche le interazioni che si creano. Non ci sarebbe nemmeno più la casetta, dove ogni anno i protagonisti vivono la loro quotidianità tra lezioni e momenti di condivisione. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale e non è noto cosa potrebbe sostituire queste due tradizioni del programma, a cui il pubblico si è affezionato. A questo si unirebbe anche la scelta di rendere protagonisti, come concorrenti, "talenti già consolidati e presenti sul mercato".

Questa nuova struttura arriverebbe a contraddire l’idea originale del programma, inizialmente chiamato “Saranno Famosi”, ma potrebbe introdurre logiche completamente nuove nel panorama dei talent musicali, se applicato a giovani talenti. L’accesso di concorrenti come Lorenzo Salvetti ed Angie ha creato una sorta di limbo narrativo, in cui i due elementi hanno sottolineato più volte l’esigenza e il bisogno di un talent come Amici per veicolare meglio alcuni racconti, non solo musicali. A un certo punto, si è potuto osservare come i due avessero obiettivi e storie molto distanti dagli altri concorrenti della categoria canto che si sono affacciati nella parte finale del programma: il Serale.

L'esperienza di Lorenzo Salvetti dopo X Factor 2024

Proprio questo distacco, da una parte, ha celebrato il racconto di rinascita dei due cantanti. Nell’intervista di Fanpage a Lorenzo Salvetti, il cantante sottolineava: "(Amici mi ha aiutato) nella crescita personale, ma soprattutto caratteriale. Dal punto di vista musicale, anche riuscire a gestire il palcoscenico. Rispetto a prima, quando di solito mi nascondevo sul palco per colpa della mia timidezza, sono riuscito a tirare fuori il mio carattere e aprirmi di più”.

Angie: "Ne è valsa la pena, perché la musica è nei miei sogni"

Un aspetto che sembra aver toccato anche Angie, che sempre nell'intervista a Fanpage ha detto: "Ho provato tanto prima di entrare ad Amici, è una parte del mio vissuto di cui non avevo mai parlato prima d'ora. Era fondamentale parlarne perché è la cosa che desideravo di più in assoluto. Ci tenevo a dire la mia su questo argomento, anche dopo l'eliminazione a Sanremo Giovani. Ne è valsa la pena, perché la musica è nei miei sogni. Sono arrivata ad Amici mettendomi tanta pressione addosso, perché sentivo il peso delle esperienze passate. Mi dicevo di dover arrivare fino alla fine, sperando che questa fosse la volta buona, vivendo inizialmente il programma quasi come un'ultima occasione".

I problemi comportamentali di alcuni concorrenti

Dall’altra parte, l’incapacità di alcuni concorrenti di trovare la propria dimensione, prima musicale, poi televisiva all’interno del programma, potrebbe aver portato ad alcune riflessioni sulla scelta dei nuovi talenti. Solo nell’ultima edizione abbiamo avuto i problemi disciplinari di Opi e Flavia, che hanno concorso, insieme alla loro insegnante Anna Pettinelli, a una destabilizzazione degli equilibri del programma. Tra gli esempi delle scorse edizioni potrebbe comparire TrigNO e l’atteggiamento di sfida nei confronti degli altri concorrenti. Ma anche Holden, sospeso dal suo professore Rudy Zerbi, l’addio con ritorno di Ayle in Amici 23, ma anche il Capodanno Gate di Amici 22 con Tommy Dali, Wax e NDG.

La transizione verso un modello come Sanremo Giovani/Area Sanremo

Un aspetto che potrebbe essere a questo punto estratto dalla struttura del programma, che avrebbe nella proposta musicale il proprio indirizzo principale. Senza dubbio sarebbe una scelta costosa, quella di rinunciare a una parte di narrazione televisiva, che più volte è diventata la componente principale e più riconosciuta sui social. Questa scelta però potrebbe portare Amici ad avvicinarsi a un modello come quello di Sanremo Giovani/Area Sanremo, un luogo in cui artisti con la propria identità trovano una vetrina promozionale, in uno dei contenitori televisivi più importanti in Italia.

Uno strumento che potrebbe avvicinare, ancora di più se ce ne fosse bisogno, la trasmissione all’industria discografica, in particolare alle etichette. Tutto questo avverrebbe in un momento di forte stallo per la produzione discografica del programma, che ormai da 2 edizioni non riesce più a osservare i propri talenti nelle classifiche dei singoli e degli album più venduti FIMI. Sono lontani i tempi di Sangiovanni, ma anche successivamente LDA e Aka7even o Angelina Mango, senza dimenticare Mida: potrebbe servire un colpo di spugna per la natura musicale di questo talent.