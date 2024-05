Amici si conferma uno dei più importanti talent scout musicali in Italia

A cura di Vincenzo Nasto

La finale di Amici 23 segna la fine dell'ennesima avventura di una trasmissione, diventata negli anni un melting pot tra un reality e una scuola, un cerchio in cui è indefinibile il confine tra ciò che la musica aggiunge allo spettacolo e viceversa. C'è invece una dimensione, quella da factory dell'industria discografica italiana, che il programma rispetta in pieno, anche più di quanto si ci possa aspettare da un programma televisivo in un momento in cui la musica circola principalmente altrove. La scommessa, ormai pluridecennale di Maria De Filippi, è sempre in continua evoluzione, una sfida che negli anni ha riconosciuto le sue sconfitte (più recentemente l'edizione 21 vinta da Luigi Strangis), ma significativamente ha mostrato la permeabilità del programma all'industria discografica, e viceversa. E la prova di tutto questo non può che essere la presenza nell'ultima edizione di un referente di Spotify Italia all'interno della trasmissione: non ci sono molti esempi di trasversalità tra tv e piattaforme online, in cui le seconde abdicano il proprio potere, per esser ospitati da una trasmissione dallo share del 31,8% nella finalissima.

Un racconto che trova nelle ultime due vincitrici dell'edizione canto, Angelina Mango e Sarah Toscano, un ottimo caso di studio. La seconda, fresca vincitrice dell'ultima edizione, non è sembrata la favorita per lunghi mesi, arrivando a essere anche tra le ultime a ricevere la maglia dorata dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. Un percorso non privo di cadute, ma che ha saputo sostenere nel momento decisivo, durante il Serale, una sua candidatura. Infatti, la cantante non solo si è cimentata in un percorso internazionale, che l'ha portata anche a inserire nel suo Ep la cover di Voilà di Barbara Pravi. La giovane cantante di Vigevano, che ha compiuto 18 anni all'interno della trasmissione, ha saputo ascoltare anche il nuovo cantautorato pop italiano, che trova nelle melodie di Elodie, Annalisa e Angelina Mango, la sua traiettoria. Il percorso di Sexy Magica, l'ultimo inedito del programma, sembra percorrere quelle orme, soprattutto nella scrittura curata da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile. Sarah rappresenta anche la vittoria di una concorrente canto femminile, a 4 anni da Gaia Gozzi.

La vittoria di Sarah pone potrebbe regalarci un'altra giovane interprete che potrebbe entrare nelle top 10 d'ascolti in Italia, un trend che negli ultimi anni sta vedendo giovani autrici come Madame, la stessa Angelina Mango, Rose Villain, ma anche Emma Marrone, Annalisa, Alessandra Amoroso ecc. E il miglior esempio l'abbiamo avuto proprio nella finale di quest'edizione, quando Angelina Mango, fresca vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e settima classificata all'Eurovision Song Contest 2024 con La Noia, si è esibita con un piccolo live. Una lezione, a soli 12 mesi dalla sua partecipazione al programma, che non solo sottolinea il lavoro fatto durante la trasmissione, ma quanto la cantante abbia avuto la possibilità di intraprendere un percorso post-Amici di grande livello, dopo la firma con LaTarma Records, la stessa di Marco Mengoni e di Holden, concorrente di quest'edizione.

Angelina Mango non è diventata ciò che vediamo in pubblico in soli 24 mesi, ma il modo in cui la trasmissione ha costruito una linea narrativa attorno al suo talento, esaltandone la voce anche con cover scelte ad hoc per lei da Lorella Cuccarini e a cui ha lavorato con tutto lo staff di vocal coach ad Amici, ha fatto la differenza. La stessa differenza che abbiamo visto nei momenti finali di quest'edizione con Sarah Toscano. Ma osservando anche gli ospiti durante il Pomeridiano e il Serale, ci si può accorgere di quanto la trasmissione abbia donato materiale al pop italiano. Infatti, se in finale Angelina Mango è "ritornata a casa", c'è chi lo aveva fatto solo la settimana prima, come Irama, che aveva partecipato ad Amici 17. O ancora prima Emma Marrone con Amici 9, Stash e i The Kolors ad Amici 14, Annalisa ad Amici 10. Nel 2021 in finale era arrivato Sangiovanni, mentre in Amici 8 c'era Alessandra Amoroso che vinse l'edizione.

Ma a rendere Amici una factory trasversale, ci sono anche i tanti autori usciti dal programma. Da Pierdavide Carone, che scrisse Per tutte le volte che a Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010, a Piero Romitelli e Virginio Simonelli. E con uno sguardo al futuro, vedendo nel Festival di Sanremo il compimento, la certificazione più alta del riconoscimento mainstream di un cantante, la kermesse non potrà prescindere dal programma per la selezione degli artisti. Lo ha capito Amadeus in questi anni (già durante la sua prima edizione invitò Giordana Angi e Alberto Urso), ma soprattutto lo potranno capire i prossimi direttori artisti del Festival e non solo per la caratura musicale dei giovani partecipanti. È difficile trovare un altro contenitore che riesca a trasmettere l'evoluzione di un giovane cantante, in quella che da anni potrebbe definirsi tra le migliori scuole musicali in Europa: tutto questo, con la garanzia di una maestra della televisione come Maria De Filippi che prima di tutti ha compreso il ruolo del suo programma nell'industria discografica italiana.

