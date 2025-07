La scaletta del concerto 2025 di Max Pezzali all’autodromo Enzo Ferrari: l’ordine delle canzoni a Imola

Max Pezzali, via Instagram

Stasera, sabato 12 luglio 2025, arriva il Max Forever Gran Prix, l'appuntamento per Max Pezzali: il cantante si esibirà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dalle ore 21. Non sono stati annunciati ancora ospiti musicali, ma si può immaginare in scaletta la presenza di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, con cui l'autore ha composto una nuova versione di Bottiglie Vuote. Invece assicurata la presenza di Guido Meda, storico telecronista della Moto Gp, che farà da intermezza narrativo durante il concerto, diviso in blocchi di canzoni che simuleranno una gara. Il live infatti è ispirato al mondo dei motori e alla serie d'animazione Wacky Races. Il cantante si esibirà poi il prossimo mese, il 13 agosto ad Olbia, dove inaugurerà la nuova edizione del Red Valley Festival, di cui è headliner. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Max Pezzali a Imola, già ascoltati durante il tour nei palazzetti dello scorso inverno.

La scaletta del concerto di Max Pezzali all'autodromo di Imola l'11 luglio

