Petit: “Maria De Filippi e Rudy Zerbi mi hanno aiutato e mi hanno fatto crescere”

Petit è stato tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Sarah Toscano, ma anche Petit è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico. L'artista si è raccontato in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv e ha definito l'esperienza televisiva come una delle più importanti della sua vita.

Petit, nel corso dell'intervista, ha avuto parole di grande stima e di affetto sia nei confronti di Rudy Zerbi che di Maria De Filippi. Sull'insegnante, che ha puntato sin da subito su di lui, ha dichiarato:

Petit ritiene che anche la conduttrice Maria De Filippi sia stata fondamentale nel suo percorso, gli è stata vicino quando era giù di morale e gli ha dato i giusti consigli: "Di aneddoti con Maria ce ne sono tanti. Mi ha sempre aiutato quando ero moralmente giù e mi ha sempre detto di essere me stesso, questo mi ha fatto crescere come persona”.

Petit aveva un sogno che purtroppo non si potrà più realizzare. Gli sarebbe piaciuto duettare con Pino Daniele. L'artista si è spento il 4 gennaio 2015. Per l'ex allievo della scuola di Amici sarebbe stato un orgoglio poter condividere un tassello della sua carriera con l'amatissimo cantante:

Quale cantante sceglierei per un duetto? Anche se non c’è più, ti direi Pino Daniele. Sono cresciuto con la sua musica, poi mio padre ama la musica di Piano Daniele. Sarebbe stato un orgoglio per me cantare con lui. Mio padre sarebbe stata la persona più felice del mondo.