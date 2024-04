Testo e significato di Cup of tea, la canzone di Angelina Mango contro chi vuole spiegarle la vita

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Angelina Mango (ph Andrea Bianchera)

Per festeggiare il suo compleanno che è stato il 10 aprile, Angelina Mango ha pubblicato su Soundcloud l'estratto di una nuova canzone intitolata Cup of tea. La cantautrice, che si sta preparando per l'Eurovision e sta girando l'Europa per fare promo alla sua canzone, La Noia, con cui gareggerà a Malmoe, infatti, ha postato un link denominato "regalino" e cliccando si atterrava proprio sulla pagina su cui sono caricati quaranta secondi di questo inedito di cui, però non sappiamo granché, se non una porzione di testo che ripercorre alcuni dei temi cari alla cantautrice vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo.

Il testo di Cup of tea

Io smetto per niente, ma calmo la gente

mi chiamano Nina, come una bambina,

dicono sempre era meglio prima.

No, no, no, no, no, no non dirmelo,

che hai capito tutto quanto

No, baby, non dirmelo che hai capito tutto

hai capito tutto.

State sempre a guardarmi

senza parlarmi, smell my cup of tea

state nei panni degli altri e vi stanno grandi,

smell my cup of tea,

ma al posto tuo, a modo tuo farei così,

al posto tuo, a modo tuo farei così.

Il significato di Cup of tea

Anche in questa canzone Angelina riflette sul paternalismo con cui molti si rivolgono a lei, visto sempre come una ragazzina. Lo faceva, in parte, anche in Fila Indiana, canzone che ripercorreva i giorni immediatamente successivi alla scomparsa del padre, ma oggi la cantautrice è cresciuta, ha ottenuto risultati importanti ma trova comunque chi riesce a trovare motivi futili per criticarla. Intanto "mi chiamano Nina, come una bambina" come a ribadire che c'è la volontà di non guardarla come un'adulta, commento a cui si aggiunge il fatto che era meglio prima (senza specificare di quale prima si parla). Pochi versi dopo Angelina canta "State sempre a guardarmi senza parlarmi (…) state nei panni degli altri e vi stanno grandi" ma soprattutto quella chiusa, paternalista, appunto, in cui c'è sempre chi le consiglia cosa sarebbe meglio per lei, come se lei non lo sapesse: "ma al posto tuo, a modo tuo farei così, al posto tuo, a modo tuo farei così".

La risposta dei fan

I commenti dei fan non si sono fatti attendere e hanno riempito Soundcloud. Ovviamente a tutti piace la canzone, sono tanti i complimenti, ma la richiesta principale è quella di dropparla, pubblicarla, insomma, interamente sulle piattaforme di streaming. Non ci sono notizie, però sul se e quando la cantautrice posterà il brano intero, anche se qualcuno immagina che sarà uno die brani presenti sul suo prossimo album, atteso per i prossimi mesi.

Quando canta Angelina Mango all'Eurovision 2024

In questi giorni Angelina è in giro per l'Europa per presentare la sua canzone per l'Eurovision che si tiene dal 7 all'11 maggio in Svezia. Angelina canterà il 9 maggio, in un'esibizione che non prevede votazioni e poi nella serata finale, una versione ridotta de La Noia, brano che pochi giorni fa ha conquistato il secondo disco di platino. Dopo le tappe di Madrid, Barcekllona e Londra è attesa il 13 aprile ad Amsterdam.