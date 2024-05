video suggerito

Quando finisce Uomini e Donne: la data dell’ultima puntata con Maria De Filippi In vista della pausa estiva, il dating show di Maria De Filippi chiude temporaneamente i battenti per poi ritornare in onda su Canale 5 da settembre. L’ultima puntata di Uomini e Donne è prevista, infatti, per venerdì 24 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La stagione di Uomini e Donne sta per concludersi in vista della consueta pausa estiva. L'ultima puntata del dating show di Canale 5, è prevista per venerdì 24 maggio, per poi tornare a settembre con nuove puntate. Stando alle anticipazioni, relative alle ultime registrazioni del programma, si assisterà alla scelta di Daniele Paudice che, quindi, porterà a termine il suo percorso e, inoltre, potrebbe esserci un chiarimento tra Ida Platano e Mario Cusitore.

Quando va in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne

Lo storico programma di Canale 5, in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, sta per chiudere i battenti per la stagione 2024. Le storie raccontate in questi mesi hanno trovato un loro sbocco fuori dagli studi Mediaset, altre invece non sono sbocciate come ci si sarebbe aspettati. In vista dell'estate che, quindi, coincide con la chiusura della trasmissione, l'ultima puntata verrà mandata in onda venerdì 24 maggio. In quest'ultima settimana, quindi, non mancheranno colpi di scena, affinché nessuna storia possa restare in sospeso.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, la scelta di Daniele e il chiarimento tra Ida e Mario

Tra le puntate più attese c'è quella che vede la fine del percorso di Daniele Paudice. Il tronista napoletano, infatti, pare che abbia deciso chi tra le due corteggiatrici che ha deciso di conoscere, sia la donna adatta a lui e con la quale vorrebbe continuare un percorso anche lontano dalle telecamere. Stando alle anticipazioni si tratterebbe di Gaia Gigli. Non mancheranno colpi di scena anche per il Trono Over, dove la protagonista indiscussa è tornata ad essere Ida Platano. Dopo lo scontro con Mario Cusitore, cacciato in malo modo dal programma dopo una segnalazione in cui era stato visto con un'altra donna, il corteggiatore è pronto a tornare in studio per avere un chiarimento con la tronista, ma non è chiaro se la dama sarà disposta a credere ancora alle sue parole.