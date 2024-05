video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni: Ernesto fuori dal programma dopo una segnalazione, Daniele vicino alla scelta Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata registrata il 30 aprile: Ida Platano assente, dunque il suo trono sembra essersi concluso senza una scelta. Ernesto Russo ha lasciato il programma dopo numerose segnalazioni. Il tronista Daniele Paudice è pronto a concludere il suo percorso.

A cura di Daniela Seclì

Anticipazioni Uomini e Donne: Ernesto Russo e Daniele Paudice

Martedì 30 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dove non sono mancati i colpi di scena. Un concorrente del Trono Over molto seguito ha deciso di lasciare il programma. Intanto Daniele Paudice sembrerebbe ormai prossimo a una scelta. Nessuna traccia di Ida Platano, dunque il suo trono si è concluso con un nulla di fatto. Vediamo i dettagli del programma di Maria De Filippi nelle anticipazioni rivelate da LolloMagazine.

Uomini e Donne, Ida Platano assente: il trono si è concluso senza una scelta

Secondo quanto riportano le anticipazioni, durante la registrazione di Uomini e Donne del 30 aprile, Ida Platano non sarebbe stata presente in studio. Dunque, dopo avere smascherato Mario Cusitore e dopo la decisione di Pierpaolo Siano di andarsene, il trono di Ida si sarebbe concluso senza una scelta. Nel corso della registrazione, non si sarebbe fatto alcun riferimento a loro. Ida Platano tornerà nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi nel consueto ruolo di dama del Trono Over? Per avere una risposta occorrerà attendere le prossime settimane. Ma andiamo oltre.

Ernesto Russo fuori da Uomini e Donne, la reazione sui social

Ernesto Russo ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Sul suo conto sarebbero arrivate numerose segnalazioni che lo indicavano vicino ad altre donne. Dopo avere detto addio al programma di Maria De Filippi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che è stato raccolto da Isa&Chia:

Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato. La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. Viva l'amicizia, viva l'amore, viva il sesso, viva tutte le forme di libertà.

Post che ha ricevuto anche il like di Mario Cusitore. Nel corso della registrazione, Gemma sarebbe uscita con Pietro e avrebbe avuto una reazione stizzita quando l'uomo ha fatto i complimenti ad un'altra donna per i suoi capelli ricci.

Daniele Paudice vicino alla scelta

Daniele Paudice, stando alle anticipazione, avrebbe fatto due esterne: una con Marika e una con Gaia. Nella registrazione di lunedì 6 maggio, che dovrebbe essere l'ultima di questa edizione, il tronista dovrebbe comunicare la sua scelta. Infine, Sabrina avrebbe lasciato il programma insieme a Fabio. Nonostante le critiche di alcune dame del Trono Over, i due sarebbero pronti a mettere alla prova la loro frequentazione fuori dal programma. Per conoscere tutti i dettagli, non resta che attendere la messa in onda delle puntate.