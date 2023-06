Annalisa pronta a sposare Francesco Muglia, la data delle nozze e la location della cerimonia Annalisa è pronta a sposare il compagno Francesco Muglia, 43 anni, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Dopo le pubblicazioni di matrimonio a Savona, il Corriere della Sera ha rivelato la location e la data delle nozze, che sono ormai imminenti.

A cura di Elisabetta Murina

Annalisa pronta a sposare Francesco Muglia. Dopo le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Savona, che ne avevano dato l'ufficialità, il Corriere della Sera ha svelato la location e la data delle nozze, a cui mancano solo una manciata di giorni. La cantante è stata piuttosto riservata riguardo al futuro marito, cecando di proteggerlo e tenerlo lontano dai riflettori il più possibile.

La data e il luogo delle nozze di Annalisa

Stando alle indiscrezioni, le nozze di Annalisa e Francesco Muglia dovrebbero tenersi sabato 1 luglio a Tellaro, un piccolo borgo affacciato sul Golfo de La Spezia, in Liguria. Al grande giorno della cantante, manca quindi una settimana esatta. Nessun dettaglio invece per quanto riguarda la lista degli invitati, così come altre informazioni sulla cerimonia, che per ora rimangono top secret. L'ufficialità delle nozze era arrivata lo scorso maggio, quando le pubblicazioni di matrimonio erano state affisse al Comune di Savona, città natale della cantante. Per il resto, la coppia è sempre stata piuttosto riservata riguardo la loro storia d'amore, preferendo Annalisa mantenere la sua relazione lontano da gossip e riflettori.

Chi è Francesco Muglia, futuro sposo si Annalisa

Il futuro sposo di Annalisa si chiama Francesco Muglia, 43 anni, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Lontano quindi dal mondo dello spettacolo, è originario di Padova ma vive a Genova. Si è laureato in Lettere all’università di Padova per poi proseguire la sua formazione all’università di Stoccolma prima e con un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 poi. Dopo avere lavorato per Danone come Trade Marketing Manager, nel 2016 è approdato a Costa Crociere dove. Stando a quanto si sa, il primo incontro tra i due risalirebbe al 2020, per il resto i dettagli della loro storia d'amore sono sempre stati protetti con cura.