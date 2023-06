L’ultima puntata di VivaRai2, Fiorello: “Risolveremo dei problemi, magari ci si vedrà in inverno” L’ultima puntata di VivaRai2 è andata in onda venerdì 9 giugno dal glass di Via Asiago. Fiorello ha ringraziato il pubblico e ha accennato alla possibilità di una seconda stagione dello show: “Magari ci si vedrà all’inizio dell’inverno” dice, senza lasciare troppe certezze.

A cura di Ilaria Costabile

Si è conclusa venerdì 9 giugno la prima stagione televisiva di Viva Rai2, il programma mattutino di Fiorello, rivelatosi la più grande novità del palinsesto tv, capace di intrattenere il pubblico in una fascia oraria insolita, ma in grado di catalizzare l'attenzione di un folto gruppo di ascoltatori e telespettatori. Ultima puntata, quindi, tempo di saluti e bilanci per i protagonisti di questa avventura televisiva, con un irresistibile Amadeus nelle vesti di Marco Mengoni e il congedo dello showman siciliano che, però, non assicura l'appuntamento al prossimo anno.

L'ultima puntata di Viva Rai2

Sono state centoquindici le puntate condotte da Fiorello, Biggio e l'immancabile Casciari, un numero importante per quello che doveva essere un esperimento, ma che poi si è rivelato uno dei grandi successi di Rai2, rete votata al cambiamento e alla sperimentazione, come dimostra per l'appunto un programma che inizia alle 7 del mattino, la cui preparazione, però, si anticipa di qualche ora.

I ringraziamenti di Fiorello a VivaRai2

Una puntata, quella di venerdì 9 giugno, dedicata ad una carrellata di momenti indimenticabili di VivaRai2, con gli sketch più amati della stagione, dai Ma senza Se, a Doc – Quasi Laureato, Batman e altri protagonisti che hanno intrattenuto il pubblico. Ai telespettatori va, quindi, il ringraziamento del mattatore siciliano:

Leggi anche Fiorello stringe la bara di Maurizio Costanzo, la riconoscenza come ultimo saluto

Grazie al pubblico che si è svegliato la mattina per guardarci, grazie a quelli che ci hanno guardato su RaiPlay, a quelli che ci hanno guardato su Rai1, ai Tg che hanno parlato di noi.

Fiorello sulla seconda stagione di Viva Rai 2

La domanda che, però, si pongono tutti coloro che hanno seguito con divertimento e una certa dose di entusiasmo questo ambizioso progetto, è se nel prossimo anno televisivo ci sarà la possibilità di assistere nuovamente al coloratissimo show di Via Asiago. A rispondere è proprio Fiorello che, però, non dà grandi certezze in merito: