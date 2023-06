Lucia Annunziata all’ultima puntata in Rai: “È stato uno onore e soprattutto un divertimento” La giornalista si congeda dal pubblico a conclusione dell’ultima puntata di Mezz’ora in più: “Noi finiamo oggi, grazie a tutti e a presto”.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con la puntata del 25 giugno 2023 l'esperienza di Lucia Annunziata alla guida di Mezz’Ora in Più. La conduttrice e giornalista di Sarno, che alcune settimane fa aveva annunciato il suo addio all'azienda, si è congedata a fine puntata dal pubblico della domenica pomeriggio di Rai 3 con un sorriso: “Noi finiamo oggi. È l’ultima puntata, come sapete, dopo 18 anni di trasmissione di Mezz’Ora in Più (…) E’ stato uno onore ma soprattutto un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti anni. Grazie a tutti, a presto”.

Il saluto alla Rai di Lucia Annunziata

Nessuna traccia di polemica, solo gratitudine nei confronti del pubblico, Lucia Annunziata non tradisce alcun sentimento di risentimento, conscia di un addio che arriva dopo 18 anni ininterrotti alla conduzione del programma della domenica pomeriggio di Rai3. D'altronde le motivazioni della sua uscita dalla Rai erano state già specificate un mese fa, quando Lucia Annunziata aveva esplicitato le ragioni del suo dissenso con il governo in una lettera pubblica:

“Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”.

La conduttrice e giornalista aveva rincarato la dose della polemica in una dichiarazione recente in cui aveva esplicitamente parlato di Istituto Luce riferendosi alla Rai, cosa che aveva anche provocato una reazione da parte dell'amministratore delegato dell'azienda, Roberto Sergio.

Il futuro di Lucia Annunziata dopo l'addio alla Rai

L'addio di Lucia Annunziata alla Rai era arrivato a pochi giorni dall'annuncio di un'altra uscita illustre dalla Rai, quella di Fabio Fazio, che dalla prossima stagione passerò a NOVE, probabilmente con lo stesso format di Che Tempo Che Fa. Poco si sa, invece, del futuro di Lucia Annunziata in Tv.