video suggerito

Ad Amici 23 Gaia si confida con Giulia Stabile: “Dopo la rottura con Mida è cambiato qualcosa” Ad Amici, durante una pausa dalle prove, Gaia si è sfogata con Giulia Stabile, ballerina professionista ed ex vincitrice del talent, riguardo al suo rapporto con Mida: “Da quando non stiamo insieme è cambiato qualcosa”. “Lo capisco, anche io ho avuto il momento di solitudine”, ha risposto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante una pausa dalle prove, Gaia si è sfogata con Giulia Stabile, ora ballerina professionista e in passato vincitrice di Amici. L'allieva ha parlato delle difficoltà con Mida, con cui ha deciso di interrompere la relazione dopo alcune incomprensioni, ma che continua a essere nei suoi pensieri.

Lo sfogo di Gaia con Giulia Stabile

"Non me l'aspettavo di arrivare fino a qua. Il mio cervello pensa a troppe cose", ha detto Gaia a Giulia Stabile in sala prove, durante una pausa dalla preparazione della nuova coreografia. L'uscita di Nicholas dalla scuola ha messo in crisi la ballerina, che ha perso uno dei suoi punti di riferimento. "Mi ricordo, ti capisco. Quando se ne è andato Samuele per me è stato lo stesso", ha spiegato Giulia Stabile. Poi l'ha esortata a vedere nella situazione un'opportunità di crescita personale: "Ne puoi approfittare ancora di più per conoscerti e dedicare del tempo a te stessa".

Gaia ha poi parlaot del rapporto con mida, che l'ha messa in crisi: "Da quando non sto più con lui è cambiato qualcosa". Poi ha spiegato: "Con lui è una situazione strana, parliamo come se non fosse successo nulla. Da un lato ci sta, ma dall'altro se mi metto a pensare, mi chiedo come è possibile". Giulia Stabile, durante la sua edizione, ha avuto una relazione con compagno, il cantante Sangiovanni, terminata circa un anno dopo la fine del programma. Per questo, la ballerina può capirla forse meglio di chiunque altro:

Leggi anche Anticipazioni Serale di Amici 23: un eliminato e due ospiti nella puntata del 6 aprile

Lo capisco, anche io quando ero allieva ho avuto il momento di solitudine a un certo punto. È andata meglio nel momento in cui mi sono dedicata del tempo. Sono cresciuta un altro po'. Tutte queste cose che ti stai vivendo ti servono a crescere, magari in una coreografia.

"Il distacco mi ha anche fatto bene, è un paradosso. Non avrei mai preso una decisione così", ha spiegato Gaia. "Siccome lo sai anche tu che hai delle altre priorità, non ti soffermare a pensare ma agisci su quello che senti", ha concluso Giulia.

Il rapporto tra Gaia e Mida ad Amici

A un passo dall'inizio del Serale, Gaia e Mida avevano deciso di lasciarsi. A volerlo il cantante, che ha spiegato: "Ho bisogno di stare da solo, sento di non poterti dare quello che meriti". Una rottura che la ballerina non avrebbe ancora del tutto superato, continuando a pensare al loro rapporto e confessandogli di non riuscire a fare a meno di lui.

Mida però sembrerebbe aver fatto un passo indietro: come si è visto nel daytime del 4 aprile, ha invitato la sua ex ad ascoltare il nuovo brano. "Vuoi sentire come abbiamo cambiato il pezzo?" le ha chiesto. La ballerina si è subito avvicinata, facendo storcere il naso a Lil Jolie e Lucia che, dal giardino, hanno assistito alla scena.