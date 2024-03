Gaia ad Amici 23 non trova pace senza Mida, in lacrime gli confessa: “Non riesco a fare a meno di te”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Gaia De Martino ad Amici 23 non riesce a trovare pace dopo che Mida ha deciso di interrompere la loro relazione. I due allievi della scuola di Maria de Filippi hanno smesso di frequentarsi dopo che lui le ha confessato di voler stare da solo. Dopo alcuni giorni di silenzio, il daytime di oggi ha mostrato un tentativo di riavvicinamento, poi fallito.

Le lacrime di Gaia e Mida che non trovano la pace

È stata Gaia De Martino ad avvicinarsi a Mida in casetta per chiedergli un abbraccio. Dopo essere andati in camera, la ballerina si è stretta al suo ormai ex fidanzato chiedendogli: "Ti sono mancata un po'? Tu a me sì. Non so come fai, non usare il cervello, te ne penti. Perché fai ragionare la testa?". Il cantante non ha cambiato idea, anzi le ha chiesto di smetterla: "Mi devi dare del tempo. Basta Gaia". La ballerina, in lacrime, gli ha così chiesto di ammetterle di non provare più sentimenti per lei così da rassegnarsi: "Ok, sto esagerando, scusami. Dimmi ora "non provo un ca**o per te", lo capisco. Ti giuro. Però se anche tu provi qualcosa, io non posso, capito? Non è da me. Sento che noi proviamo qualcosa, non posso fare a meno di questo. So che sono pesante, che ti sto dando fastidio. Ma non posso lasciarti andare, mi hai aiutato a superare troppe cose senza saperlo. Non posso fare a meno dei tuoi occhi, mi servono nelle giornate. Non posso abbandonarti". I due si sono abbracciati sul letto in lacrime, ma il cantante non ha voluto dare una seconda occasione alla loro storia: "Ci facciamo del male, basta. Dobbiamo metabolizzarlo, non voglio farti del male, non è giusto". "Non so più cosa dirti" ha allora commentato Gaia, prima di andare via in lacrime.

Il commento di Mida a Lil Jolie

Mentre Gaia è rimasta in camera a piangere con Marisol e Sofia, Mida è uscito in giardino con Lil Jolie. Quest'ultima ha rotto il silenzio chiedendo al suo amico: "Ma quindi con Gaia basta?". "Sì", la risposta decisa del cantante. "Lui ha focus su di lui, non vuole altre distrazioni" ha poi confessato Gaia a Sofia e Marisol.

