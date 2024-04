video suggerito

Mida si riavvicina a Gaia ad Amici 23, interviene Lucia e sgrida la ballerina: “Perché fai il clown?” Lucia ad Amici 23, nel tentativo di proteggere la sua amica Gaia dalla delusione d’amore, è intervenuta quando Mida ha proposto alla sua ex di ascoltare una sua canzone. Dopo averli interrotti, ha parlato in camera con la ballerina: “Perché fai il clown mettendoti vicina a lui?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Amici 23 occhi puntati su Gaia e Mida. Dopo la rottura voluta dal cantante, la ballerina non avrebbe ancora del tutto trovato pace. Nel daytime andato in onda oggi, 4 aprile, è stato mostrato il momento in cui, prima di andare a dormire, Mida ha invitato la sua ex ad ascoltare il suo nuovo brano: "Vuoi sentire come abbiamo cambiato il pezzo?" le ha chiesto, e la ballerina si è subito avvicinata. Il comportamento di entrambi ha fatto storcere il naso a Lil Jolie e Lucia che, dal giardino, hanno assistito alla scena. "Ho perso le speranze, non vuole capire. Poi ci sta male" ha commentato la cantante. Lucia ha allora deciso di entrare in cucina per allontanare la sua amica e collega dal suo ex. In camera, da sole, l'ha poi sgridata: "Perché fai il clown mettendoti vicina a lui?".

Il botta e risposta tra Lucia e Mida

Quando Lucia è entrata in cucina, si è posizionata davanti a Gaia e Mida. "Andiamo a dormire che è molto tardi" ha commentato Gaia nel tentativo di bloccare sul nascere uno scontro tra i due allievi. Il cantante dopo essersi reso conto che Lucia lo stava fissando, le ha chiesto: "Non posso parlare con Gaia perché ci siamo lasciati?". La ballerina ha così subito replicato: "Non parliamo sempre di te, non riguarda tutto te". Le due allieve si sono allontanate e dopo essersi rintanate in stanza, hanno commentato l'accaduto. "Perché fai il clown? Ti metti vicino a lui" ha chiesto Lucia a Gaia. "Hai ragione, mi ha chiesto di sentire la sua musica. Non volevo litigare. Se fosse stato pomeriggio, gli avrei detto di no. Avremmo litigato se avessi detto di no, stasera, e non mi andava", la giustificazione. "Se tu fai finta di niente, anche lui si sente a suo agio nel far finta di niente. Ti darà abbracci, e farà altre cose" ha aggiunto Lucia.

I racconti di Gaia sui comportamenti di Mida

Durante le confessioni e gli sfoghi tra le due allieve, Gaia si è lasciata andare a retroscena sulla serata film che hanno trascorso tutti insieme, in sala relax. "Mentre guardavamo il film mi ha detto "mi piace il fatto che a te piacciano questi film'. Poi mi ha accarezzato la gamba, mi guardava. Io non lo sto pensando come prima, di meno" ha spiegato. Lucia, però, l'ha bacchettata per essersi seduta accanto a lui. "I posti erano tutti occupati, eravamo lontani comunque", la giustificazione.