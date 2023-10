È finita tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, Mariotto: “Lui è tornato libero” Ad appena un anno dall’inizio della loro storia d’amore, Angelo Madonia ed Ema Stokholma si sono lasciati. A svelarlo è stato Guillermo Mariotto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle.

A cura di Stefania Rocco

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati. A svelarlo è stato Guillermo Mariotto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. La conduttrice e il ballerino e coreografo conosciuto durante la partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci si sono detti addio in silenzio recentemente. Risale a pochi mesi fa, infatti, l’intervista nella quale il ballerino tesseva le lodi della compagna, lasciando intendere che tra loro tutto procedesse per il meglio. Nel frattempo, qualcosa è cambiato e i due hanno deciso di dirsi addio. Per il momento, l’allontanamento è stato vissuto in gran silenzio.

Il gossip svelato da Guillermo Mariotto

A svelare la rottura tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è stato Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle. Durante l’ultima puntata del talent show di Rai1, l’uomo ha commentato così l’esibizione di Paola Perego, conduttrice che balla in coppia proprio con Angelo: “Voglio di più da Paola Perego. Quando lui ti ha trascinata hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba di lui, che adesso è pure libero”. Milly Carlucci ha però immediatamente messo un freno all’argomento, evitando di insistere sull’indiscrezione: “Parliamo di tempo, parliamo di bachata e parliamo del ballo”. Ma Madonia, pur avendone la possibilità, non ha smentito.

Ema Stokholma ha smesso di seguire Angelo Madonia su Instagram

A rafforzare l’indiscrezione – data per certa da Mariotto – secondo la quale i due si sarebbero lasciati è stato il fatto che la conduttrice Rai ha smesso di seguire il compagno su Instagram. Madonia non risulta più essere tra i profili seguito da quello abitualmente utilizzato da Stokholma. Al momento, non ci sono ancora annunci ufficiali, né i due hanno commentato sui social quanto dichiarato da Mariotto a Ballando. Ma la notizia della rottura, a meno di colpi di scena, sembrerebbe essere certa.