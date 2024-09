video suggerito

Laura Freddi scartata da Ballando con le stelle: “Non mi vogliono, non so perché” Il video postato su Instagram da Laura Freddi che, sul sottofondo musicale rappresentato dalla sigla di Ballando con le stelle, rivela di essere stata scartata ai provini: “Non mi vogliono, non so perché”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

“Non mi vogliono, non so perché”: così Laura Freddi annuncia di essere stata scartata ai provini di Ballando con le stelle. L’ex ragazza di Non è la Rai, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video realizzato insieme al suo agente, Nando Moscariello. Video che – come dimostra la scelta di utilizzare come canzone di sottofondo proprio il jingle della trasmissione del sabato sera di Rai1 – sembrerebbe essere stato realizzato proprio per rendere nota a fan e curiosi la scelta della redazione del programma di non inserirla nel cast.

Laura Freddi e il video dedicato a Ballando con le stelle

“Laura, voglio sapere una cosa. Mi hanno detto che fai Ballando”, dichiara il manager di Freddi nel filmato postato sui social, fornendo a Laura l’aggancio per rendere nota la questione. “Non mi hanno preso, non mi hanno voluto”, risponde la showgirl, “Perché? Sei tu il mio agente, lo saprai tu. Lo farà qualcun altro”. Un filmato che sembrerebbe proprio una frecciatina lanciata a Milly Carlucci che, per motivi non precisati, avrebbe deciso di scartarla.

A Ballando con le stelle solo personaggi al loro primo reality show

Dietro l’assenza di Laura Freddi da Ballando potrebbe esserci una ragione molto semplice. Milly Carlucci, conduttrice del format in onda il sabato sera su Rai1, non ha mai nascosto di preferire inserire nel cast del suo programma solo artisti che non abbiano mai partecipato ad altri reality show, sia Rai che Mediaset. “Faccio fatica a prendere concorrenti che vengano dai reality perché, essendo un genere che oggi va molto di moda, ci sono personaggi che hanno raccontato tutto. In genere non è che siano lì per imparare a fare qualcosa, sono lì per raccontarsi. E a quel punto non c’è più la scoperta di un mondo che non abbiamo conosciuto. Per questo evitiamo chi ha girato tutti i reality”, aveva infatti spiegato Carlucci in una recente intervista.