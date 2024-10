video suggerito

Pasquale La Rocca risponde alle critiche: “Coreografia modificata per Nina Zilli prima della diretta” Pasquale La Rocca è intervenuto sui social per dire la sua sull’esibizione a Ballando con le stelle al fianco di Nina Zilli: “Sono stato criticato per aver spinto troppo, ma in realtà ho modificato più volte la coreografia fino a pochi minuti dalla diretta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pasquale La Rocca, compagno di ballo di Nina Zilli, ha lasciato un messaggio sui social a proposito dell'esibizione di sabato 12 ottobre a Ballando con le stelle. Nel corso della puntata, infatti, i giudici avevano sottolineato come la performance non fosse stata perfetta, avanzando l'ipotesi che forse La Rocca stesse facendo sforzare Zilli in modo esagerato.

Il messaggio di Pasquale La Rocca sui social: "Criticato per aver spinto troppo, ma ho modificato più volte la coreografia"

Pasquale La Rocca si è detto dispiaciuto per quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle. Il ballerino ha spiegato che questo lavoro rappresenta tutta la sua vita e che mette "anima e corpo per regalare, ogni volta, un pizzico di magia a chi guarda". Ha aggiunto di essere molto fiero del percorso che sta conducendo con Nina Zilli, per cui nutre stima e affetto. "È una donna straordinaria e, purtroppo, a causa degli infortuni, ieri sera non siamo riusciti a completare la coreografia come speravamo – ha continuato – Sono stato criticato per aver spinto troppo, ma in realtà ho modificato più volte la coreografia fino a pochi minuti dalla diretta, proprio per cercare di renderla il più adatto possibile alle condizioni di Nina". In conclusione, ha chiarito di essere sempre aperto ai pareri, anche negativi, della giuria:

Mi scuso se ho avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti dei giudici, ma c'era una forte tensione e preoccupazione, non solo per una settimana particolarmente complicata, ma anche perché mi dispiace per Nina: inevitabilmente le critiche fatte a me penalizzano anche lei.

Il giudizio su Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Al termine dell'esibizione di Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulla performance, sottolinenando come non fosse una strategia vincente quella di "dare tutto subito, senza permettere ai giudici di ammirare la crescita" dei concorrenti: "Ho visto un po' di imperfezioni, un po' di fatica. Pasquale ha spinto troppo forse un po' troppo". Immediata la replica del ballerino: "È solo l'inizio, siamo solo alla terza puntata. C'è così tanto lavoro dietro. Sentirsi dire un commento così e buttare tutto al vento mi provoca molto dispiacere".