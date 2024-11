video suggerito

Nina Zilli e Pasquale La Rocca dopo il ritiro da Ballando con le stelle: “Torneremo più forti di prima” Dopo il ritiro annunciato ieri sera, sabato 2 novembre, Nina Zilli e Pasquale la Rocca hanno rotto il silenzio social per salutare i fan che li hanno seguiti a Ballando con le stelle. “Torneremo più forti di prima, il nostro cammino potrebbe riservarci sorprese”, le parole a corredo di un video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nina Zilli e Pasquale La Rocca con un post su Instagram hanno rotto il silenzio dopo la decisione di ritirarsi da Ballando con le stelle. La cantante è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio ma nella puntata di sabato 2 novembre 2024 hanno annunciato che tenteranno di rientrare in gioco il 30 novembre prossimo, in occasione del ripescaggio. Dipenderà, chiaramente, dalle condizioni di salute di Nina Zilli che dovrà riposare il tempo necessario affinché guarisca.

Le parole dopo il ritiro da Ballando con le stelle

"Non è mai facile dare l’arrivederci alla pista di Ballando con la stelle, ma ieri sera dovevamo farlo per noi". Così comincia il messaggio social che Pasquale La Rocca e Nina Zilli hanno condiviso pochi minuti fa. All'indomani della puntata di Ballando con le stelle che ha visto il loro ritiro, hanno continuato: "E per voi che ci sostenete dal primo moment, vi ringrazio con tutto il cuore". Il ballerino professionista ha poi aggiunto, rivolgendosi alla sua compagna di avventura: "Un ringraziamento speciale alla mia Nina Zilli: un'artista incredibile e una compagna meravigliosa in questo viaggio. Abbiamo condiviso ogni passo, ogni risata e ogni emozione, e so che ritorneremo più forti di prima. Grazie di tutto, e chissà… il nostro cammino potrebbe riservarci ancora delle sorprese".

Perché Nina Zilli e Pasquale La Rocca si sono ritirati da Ballando

Dopo aver anticipato il suo imminente ritiro qualche settimana fa, Nina Zilli nella puntata di Ballando con le stelle ieri ha salutato i giudici e Milly Carlucci. Ha lasciato il programma insieme al suo compagno di avventura nel talent show a seguito di un infortunio alle costole e dal dolore a un piede: "Non posso ballare, non posso continuare. Non voglio aggravare la situazione" disse nel corso della diretta del 26 ottobre 2024. Con Pasquale La Rocca potrebbe, però, tentare il ripescaggio a fine novembre.