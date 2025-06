video suggerito

Chiara Ferragni ha detto no a Ballando con le stelle 2025: la verità sulla partecipazione dell’influencer Chiara Ferragni dice no a Ballando con le Stelle 2025. L’influencer rifiuta la proposta di Milly Carlucci dopo l’indiscrezione di Roberto Alessi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'indiscrezione aveva fatto il giro del web in poche ore, alimentando curiosità e aspettative tra i fan dello show di Milly Carlucci. Chiara Ferragni nel cast di Ballando con le Stelle 2025, con Pasquale La Rocca come partner di ballo: una coppia che prometteva scintille sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana.

Chiara Ferragni ha detto no

L'imprenditrice digitale ha risposto con un netto rifiuto alle proposte televisive ricevute, compresa quella per partecipare come concorrente al programma di Rai1. "Nessuna trattativa, nessun incontro", scrive Giuseppe Candela su Chi. La decisione di Chiara Ferragni arriva in un momento particolare della sua carriera, già segnata dalle vicende del caso Pandoro, dalla separazione con Fedez e da tutte le ripercussioni mediatiche che ci sono state. Questa scelta di rifiutare altra ribalta, in questo senso, colpisce molto e lascia capire il momento attuale dell'imprenditrice digitale.

Milly Carlucci resterà senza la sua stella

L'indiscrezione era stata lanciata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, durante una puntata de La Vita in Diretta. Il giornalista aveva parlato di una partecipazione "data per certa", specificando anche il nome del maestro di ballo che avrebbe dovuto affiancare l'influencer: Pasquale La Rocca. Per Milly Carlucci si tratta di un'occasione mancata. Avere Chiara Ferragni nel cast avrebbe garantito ascolti record e una copertura mediatica senza precedenti, considerando i 29 milioni di follower dell'influencer su Instagram e la sua capacità di generare dibattito pubblico.

La conduttrice dovrà ora virare su altri nomi per completare il cast della nuova edizione, che dovrebbe partire a settembre. Restano in piedi altre trattative con personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, ma nessuno con il potenziale mediatico dell'ex moglie di Fedez.