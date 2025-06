“Chiara Ferragni concorrente di Ballando con le Stelle 2025”, l’indiscrezione sulla prossima edizione

video suggerito

Chiara Ferragni presto in tv. L'influencer e imprenditrice digitale potrebbe essere nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2025. A lanciare l'indiscrezione il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite della puntata del 2 giugno de La Vita in Diretta.

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: chi ballerà con lei

Secondo l'indiscrezione, Chiara Ferragni potrebbe essere una concorrente ufficiale della nuova edizione dello show di Milly Carlucci, che dovrebbe partire il prossimo settembre. A ballare con l'influencer, stando alle parole di Roberto Alessi, sarà il maestro Pasquale La Rocca, che non ha potuto partecipare a Sognando Ballando con le Stelle a causa di alcuni problemi di salute. "Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione", ha fatto sapere il giornalista. E ha poi aggiunto: "Pasquale La Rocca farà coppia fissa con Chiara Ferragni". Il ballerino ha risposto: "È sempre stata il grande mito e il grande crush".

Gli ultimi impegni televisivi di Chiara Ferragni

Se fosse confermata l'indiscrezione, sarebbe per Chiara Ferragni la prima volta come concorrente ufficiale di un programma tv. In passato infatti si è mostrata solamente come ospite o intervistata, come ad esempio nel caso di Che Tempo che Fa nel 2024. Un anno prima, in occasione del Festival di Sanremo 2023, era stata anche co-conduttrice di due serate della kermesse, protagonista di un monologo e portatrice del messaggio ‘pensati libera'. Di recente poi è stata ospite del podcast della sorella Valentina, Stories oltre le Storie, in cui aveva parlato della sua visione dell'amore di relazioni tossiche, da cui cerca di tenersi alla larga.