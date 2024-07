Enrico Mentana e Urbano Cairo trovano l’accordo: “Resto a La7 fino al 2026”

video suggerito

Enrico Mentana e La7 continuano insieme fino al 2026. L'accordo del rinnovo contrattuale è stato annunciato da Urbano Cairo in sede di presentazione dei palinsesti del prossimo anno: "Sono contentissimo di questo accordo sia per motivi professionali sia per motivi umani". Anche Enrico Mentana ha pubblicato su Instagram la sua soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo che mette fine a una telenovela durata per tutta la primavera: "In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni".

L'annuncio di Urbano Cairo

Urbano Cairo, nel corso della presentazione dei palinsesti 2024/2025, ha definito la permanenza di Enrico Mentana come direttore della testata giornalistica di La7 fino a tutto il 2026:

Abbiamo definito la permanenza con Enrico Mentana a tutto il 2026. Altri due anni con noi e poi chissà. Intanto, cominciamo con questi due e direi che per noi è una bellissima cosa, un vero pilastro per noi con il suo telegiornale di grande qualità e non devo certo dirlo a voi. Con le sue maratone, ha inventato un genere che sicuramente è apprezzatissimo. Anche quella relativa alle elezioni europee ha ottenuto risultati notevolissimi. Sono contentissimo per motivi professionali e umani.

Il messaggio di Enrico Mentana

Enrico Mentana su Instagram esprime la sua soddisfazione:

Dopo un confronto come sempre franco con l'editore Urbano Cairo ho accettato l'offerta di restare alla guida del TgLa7 fino a tutto il 2026. In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni. La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico. Grazie a chi scegliendo il nostro Tg ci ha resi forti e anche per questo più liberi. Magari potremo sbagliare, ma mai tradiremo l'impegno di non nascondere o alterare le notizie che meritano di essere date.