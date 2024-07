video suggerito

Urbano Cairo su Giorgia Meloni: “La7 è una tv libera, facciamo domande e critichiamo se è il caso” La replica alle parole di Giorgia Meloni: “Sono editore di La7 da 11 anni e ho sempre lasciato massima libertà ai miei giornalisti e ai miei conduttori. Non abbiamo pregiudizi perché la nostra è una televisione che fa le domande e fa critica quando è il caso di farla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"La7 non ha pregiudizi". Urbano Cairo risponde alla domanda di Carmelo Caruso del Foglio sulle parole del Presidente Giorgia Meloni nei giorni di campagna elettorale per le europee: "Sono editore di La7 da 11 anni. Da allora a oggi, c'è stato un certo ricambio – dalla Meloni ai Cinquestelle con Salvini e poi col Pd, prima ancora Renzi, poi Gentiloni – e dico: siccome si lamentano tutti, vuol dire che noi non abbiamo nessun tipo di pregiudizio perché la nostra è una televisione che fa le domande e fa critica quando è il caso di farla".

Le parole di Urbano Cairo

Le parole di Urbano Cairo sul messaggio di Giorgia Meloni ai telespettatori di La7:

Sono editore di La7 da 11 anni. In questi 11 anni ho lasciato massima libertà ai miei giornalisti e ai miei conduttori e ho avuto lamentele da parte di tutti i governi. Tutti quelli che hanno governato dal 2013 a oggi si sono lamentati, in privato, in pubblico, eccetera. Da allora a oggi, c'è stato un certo ricambio – dalla Meloni ai Cinquestelle con Salvini e poi col Pd, prima ancora Renzi, poi Gentiloni – e dico: siccome si lamentano tutti, vuol dire che noi non abbiamo nessun tipo di pregiudizio perché la nostra è una televisione che fa le domande e fa critica quando è il caso di farla. Ospitiamo tutti i colori, tutti quelli che vogliono venire a La7. La nostra è una televisione libera.

Cosa aveva detto Giorgia Meloni

In un video su Instagram, il Presidente Giorgia Meloni si era rivolto direttamente ai telespettatori di La7: “Cari telespettatori de La7, è da un po’ che non ci si vede. Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia, dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale. Mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell’Italia”.

