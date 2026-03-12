Al Bano sulla rottura della figlia Romina con Rastelli: “È un dolore, l’aiuterò come padre e nonno”

La fine della storia d'amore tra Romina Carrisi e il regista Stefano Rastelli è diventata un affare di famiglia. Dopo le recenti dichiarazioni dell'attrice a Verissimo, dove aveva confessato la fine del sentimento per il padre di suo figlio, è Al Bano a prendere la parola. Il cantante, da sempre molto legato ai propri figli, ha affrontato il tema della separazione con la consapevolezza di chi ha già vissuto dinamiche simili in passato, ponendo l'accento sulla tutela del nipote Axel Lupo, nato nel 2024.

Le parole di Al Bano sulla separazione della figlia. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Al Bano non ha nascosto il rammarico per la conclusione di questo legame: "Quando una bella coppia si rompe è sempre un dispiacere, un dolore. Anni fa ci sono passato anch’io: sono situazioni delicate in cui non sono gradite interferenze esterne". Il cantante ha poi confermato ufficialmente l'addio tra i due, spostando però subito il focus sulle responsabilità genitoriali: "Si sono lasciati, ma del loro amore rimane la testimonianza più importante. L'importante è che adesso i genitori sappiano portare a galla tutto l'amore per il figlio". Ai due ex, Carrisi ha rivolto una raccomandazione precisa: trasformare l'amore di coppia, ormai esaurito, in dedizione assoluta verso il loro bambino.

Oltre al supporto morale verso la figlia, Al Bano ha promesso una presenza costante nella vita del nipote, definendosi sulla buona strada per diventare un "nonno modello": "Passo giornate intere con loro, non mi stanco di ascoltarli e quando comincio a raccontare favole non mi fermo più", ha spiegato. Un impegno che suona come una garanzia di stabilità per Romina Jr., che proprio pochi giorni fa, ospite di Silvia Toffanin, aveva parlato della rottura come di un "fallimento" necessario, dettato da incompatibilità caratteriali e da un amore che non riusciva più a forzarsi.

Stefano Rastelli e Romina Carrisi

Il contesto: le ragioni della rottura. La separazione tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli era stata ufficializzata l'1 marzo. In quell'occasione, la figlia di Al Bano e Romina Power aveva spiegato con estrema franchezza come il rapporto fosse diventato "tossico" a causa della mancanza di sentimenti reciproci. "Per un anno abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio, ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità", erano state le parole. Successivamente, lo stesso Rastelli aveva deciso di dire la sua, precisando di aver provato a tutelare la sua ex compagna fino all'ultimo e di essersi sentito colpito dalle sue esternazioni.