Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Rossella Erra su Selvaggia Lucarelli a Mediaset: “Per me è un piccolo trauma, lei è fondamentale a Ballando”

Rossella Erra commenta il passaggio di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: “È un trauma vederla altrove”. Poi rivela: “Mi ha bloccata sui social dopo quella frase famosa sull’ignorarmi”.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Rossella Erra è stata tra le ospiti della diretta YouTube di Non è la Rai – Edizione Sanremo, condotta da Andrea Parrella insieme a Stefania Rocco, Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello. La giurata del popolo di Ballando con le stelle ha commentato il passaggio di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: "Sono convinta che il Grande Fratello acquisisca una voce importante, però…". 

"Selvaggia a Mediaset è un trauma personale"

Dopo la cortesia "istituzionale", emerge il reale pensiero di Rossella Erra, quello non filtrato:

Lei è un elemento fondamentale di Ballando con le stelle. Per me, lei è un giudice di Ballando ed è un piccolo trauma vederla in un altro programma. Io sono un'aziendalista convinta. Però la vita va avanti, le carriere vanno avanti e ci sono delle occasioni che devono essere prese perché creano alternative professionali e miglioramenti.

Chi sarà meglio: la Selvaggia del Grande Fratello o quella di Ballando?

Rossella Erra ha poi espresso la sua opinione in maniera ancora meglio argomentata e che scinde due possibili identità: "Sono un amante dei reality, guardo tutto, ma individuo il programma col personaggio. Adesso ho un po' di confusione. Che cosa sarà, quindi, per me? La Selvaggia del Grande Fratello o la Selvaggia di Ballando? Lo vedremo dopo sei settimane."

Leggi anche
Adriana Volpe a Non è la Tv commenta il passaggio di Selvaggia Lucarelli al GfVip: "Lei è l'apoteosi"

Selvaggia l'ha bloccata sui social

Inevitabile, a questo punto, affrontare il tema del rapporto tra le due. Tra le due non ci sono rapporti: "Selvaggia ha bloccato me sui social e anche mia figlia. Non so perché, ma dopo quella frase famosa – ‘ti ignorerò talmente tanto, che dubiterai della tua esistenza‘ – mi ha bloccato. Mi ha ignorato così tanto che mi ha bloccato."

Quando Andrea Parrella le chiede se sarebbe contenta qualora Selvaggia Lucarelli l'anno prossimo non ci fosse più a Ballando, la risposta di Rossella Erra è illuminante: "No, no, è dal conflitto che nasce tutto, mi dispiacerebbe non avere quel tipo di contrasto. Anche se spesso ci rimango male, preferirei averlo sereno e tranquillo. Quando feci la ballerina per una notte, lei mi prese in giro indossando il boa ed è quello lo spirito che secondo me va conservato."

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo
2026
La top 5 provvisoria dopo la terza serata: stasera cover e duetti
Le pagelle e i voti alle canzoni della terza serata
I look della terza serata e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti
Virginia Raffaele e "l'orecchio tagliandato" di Donatella Versace: il significato
Belén con Samurai Jay prima della serata cover: il ritardo sulla frase e il mistero sulla sua presenza
Sal Da Vinci e quelle lacrime che ripagano anni di sacrifici
Francesco Raiola
Tutti i look della terza serata di Sanremo 2026
FantaSanremo 2026, bonus e malus della terza serata
Chi vincerà Sanremo 2026 secondo Adriano Celentano: "È impossibile che non vada così"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views