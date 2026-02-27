Rossella Erra su Selvaggia Lucarelli a Mediaset: “Per me è un piccolo trauma, lei è fondamentale a Ballando”

Rossella Erra è stata tra le ospiti della diretta YouTube di Non è la Rai – Edizione Sanremo, condotta da Andrea Parrella insieme a Stefania Rocco, Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello. La giurata del popolo di Ballando con le stelle ha commentato il passaggio di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: "Sono convinta che il Grande Fratello acquisisca una voce importante, però…".

"Selvaggia a Mediaset è un trauma personale"

Dopo la cortesia "istituzionale", emerge il reale pensiero di Rossella Erra, quello non filtrato:

Lei è un elemento fondamentale di Ballando con le stelle. Per me, lei è un giudice di Ballando ed è un piccolo trauma vederla in un altro programma. Io sono un'aziendalista convinta. Però la vita va avanti, le carriere vanno avanti e ci sono delle occasioni che devono essere prese perché creano alternative professionali e miglioramenti.

Chi sarà meglio: la Selvaggia del Grande Fratello o quella di Ballando?

Rossella Erra ha poi espresso la sua opinione in maniera ancora meglio argomentata e che scinde due possibili identità: "Sono un amante dei reality, guardo tutto, ma individuo il programma col personaggio. Adesso ho un po' di confusione. Che cosa sarà, quindi, per me? La Selvaggia del Grande Fratello o la Selvaggia di Ballando? Lo vedremo dopo sei settimane."

Selvaggia l'ha bloccata sui social

Inevitabile, a questo punto, affrontare il tema del rapporto tra le due. Tra le due non ci sono rapporti: "Selvaggia ha bloccato me sui social e anche mia figlia. Non so perché, ma dopo quella frase famosa – ‘ti ignorerò talmente tanto, che dubiterai della tua esistenza‘ – mi ha bloccato. Mi ha ignorato così tanto che mi ha bloccato."

Quando Andrea Parrella le chiede se sarebbe contenta qualora Selvaggia Lucarelli l'anno prossimo non ci fosse più a Ballando, la risposta di Rossella Erra è illuminante: "No, no, è dal conflitto che nasce tutto, mi dispiacerebbe non avere quel tipo di contrasto. Anche se spesso ci rimango male, preferirei averlo sereno e tranquillo. Quando feci la ballerina per una notte, lei mi prese in giro indossando il boa ed è quello lo spirito che secondo me va conservato."