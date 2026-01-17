C’è posta per te, il dramma di Alessandro diventa farsa: vuole il telefono in studio per mostrare le prove a De Filippi

La storia di un padre che non parla con le sue figlie da un anno, si trasforma in un momento esilarante su Canale 5. Alessandro chiede che gli portino il suo telefono in studio per dimostrare alla conduttrice quello che gli è successo: “Mi hanno bloccato”.

A C'è posta per te spesso il confine tra dramma e commedia è sfumato. La storia andata in onda nella puntata del 17 gennaio ne è un chiaro esempio, con la vicenda che ha visto protagonista Alessandro, intenzionato a recupare il rapporto con le figlie Moira e Giorgia. che si è incrinato quando si è separato con la loro madre, che non aveva mai sposato, per poi cominciare una vita nuova accanto alla compagna Maria. Ormai è più di un anno che non si parlano più.

La storia di Alessandro e il silenzio con le figlie

"Non riesco più a dormire, ho perso 20 chili, se vi dava fastidio che potessi sposare la mia nuova compagna, è rimasta solo un'eventualità", dice Alessandro alle figlie, riferendosi a quello che crede sia stato il momento da cui è scaturita la rottura definitiva. Loro sono ancora molto arrabbiate con lui: "Se giocava l'Inter, lui non ci veniva a prendere. Il matrimonio dovrebbe fondarsi su altre cose", spiegano le ragazze. Secondo loro, infatti, Maria sarebbe stata interessata solo alla pensione dell'uomo.

Alessandro si difende dalle accuse delle figlie: "Le cose che hanno detto sull'Inter non sono vere, non le andavo a prendere perché era la madre che non voleva". Moira e Giorgia spiegano che il problema reale è la sua assenza: "Il nostro rapporto si riduceva solo a qualche telefonata. Ci manda i bonifici ma non è davvero presente per noi". A quel punto, l'uomo chiede di far entrare il suo telefono per dimostrare che non è così: lui sostiene di averle contattate ripetutamente, prima di venire bloccato da loro. Alla fine, le due ragazze decidono di chiudere la busta.

Alessandro chiarisce: "Sono stato bloccato dalle mie figlie"

Evidentemente la spaccatura tra Alessandro e le figlie dimostra di avere radici molto più profonde, che hanno a che fare con la gelosia delle ragazze, in particolare di Moira, nei confronti di Maria, ma anche con la sua incapacità di saper dimostrare loro affetto, farei sentire con costanza, andare oltre le dimostrazioni d'affetto di tipo economico. Ma a un certo punto il tentativo di De Filippi di risolvere la questione diventa quasi comico, quando Alessandro inizia a sostenere di essere stato bloccato dalle figlie e chiede che il telefono gli venga portato in studio per dimostrarlo. Un atteggiamento che desta sicuramente divertimento tra il pubblico e a casa, che pare sciogliere la tensione in un momento iniziale, ma che in realtà le figlie non apprezzano proprio perché da questo gesto si rendono conto della sua incapacità di saper leggere le situazioni e agire in modo corretto, al fine di saperle dimostrare affetto.

La storia, infatti, termina con la busta chiusa da parte di Moira e Giorgia, davanti a un Alessandro incredulo: "E ora che succede? Morti e sepolti?". Moira a quel punto lo incoraggia: "La vita non finisce a Canale 5".